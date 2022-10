PEPCO: Zauważamy poprawę w zakresie zaopatrzenia, spadają ceny frachtu

Pepco Group, paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, publikuje wybrane wyniki za rok obrotowy kończący się 30 września 2022 r.

Przychody Grupy za cały rok wyniosły 4 824 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,4% rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego ( PEPCO: wzrost o 28,7%, Grupa Poundland: wzrost o 5,0%).

Przewiduje się, że liczony przy stałym kursie walutowym bazowy wynik EBITDA za cały rok będzie kształtować się w przedziale od 735 mln EUR do 750 mln EUR. Dług finansowy netto, z wyłączeniem umów leasingowych, wyniósł 265 mln euro i jest o 168 mln euro wyższy niż w ubiegłym roku.

Komentując wyniki Trevor Masters, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group powiedział:

„To trudny czas dla wszystkich rodzin w całej Europie. Nadal będziemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, którzy uważnie kontrolują swoje wydatki. Oferując znakomity asortyment, świetny stosunek ceny do jakości i wygodę. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to przyciągnąć nowych klientów.”

"Mamy za sobą kolejny rok, w którym poszliśmy wyraźnie naprzód. Przyspieszamy nasz program rozbudowy sieci placówek, stanowiący najważniejszy czynnik wzrostu Grupy. Rozwijamy program modernizacji sklepów, co pomaga nam zwiększać sprzedaż LFL. Zachęceni sukcesem, jakimi były otwarcia sklepów na kolejnych rynkach, wprowadzimy markę PEPCO do Grecji i Portugalii w roku finansowym 2023. Testujemy również naszą pełną ofertę odzieży, asortymentu wielobranżowego i towarów szybkozbywalnych pod szyldem PEPCO w kilku sklepach w Irlandii.”

Rekordowa liczba nowych sklepów Grupy Pepco

- W ramach przyspieszonego programu ekspansji sieci sklepów otworzyliśmy w całym 2022 r. rekordową liczbę nowych placówek – 516, czyli więcej niż planowane 450 (ten cel też został podwyższony w stosunku do pierwotnych założeń). Rozbudowa sieci sklepów jest największym pojedynczym czynnikiem wzrostu wartości Grupy Pepco. W ramach marki PEPCO otworzyliśmy 446 nowych sklepów, a więc więcej niż planowane 400, z czego 163 nowe sklepy na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej: we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii i w Niemczech. W ramach Grupy Poundland otworzyliśmy 70 nowych sklepów (wyłączając zamknięcie 59 sklepów Fultons), z czego

zdecydowana większość to sklepy Dealz w Polsce - podsumowuje Grupa.

W ślad za zachęcającymi wynikami na nowych i istniejących rynkach, Grupa nadal przyspiesza program ekspansji sieci sklepów. Cel na rok finansowy 2023 r. to przynajmniej 550 nowych sklepów netto. W roku finansowym 2023 planuje się też wejście marki PEPCO na nowe rynki – do Grecji i Portugalii.

Modernizacje i nowy asortyment w sklepach Pepco

W tym roku zmodernizowano 727 placówek (598 PEPCO, 129 Poundland).

- W ten sposób zakończyliśmy program rozbudowy oferty wielobranżowej PEPCO i kontynuujemy program modernizacji sklepów Poundland, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży LFL, osiągnięcia ekonomii skali i poszerzenia oferty dla naszych klientów - komunikuje Grupa.

- Poza istniejącymi programami modernizacji sklepów, przeprowadziliśmy programy pilotażowe dotyczące nowej oferty i wyglądu sklepów PEPCO w 16 placówkach we Wrocławiu i 47 w Warszawie. Pozwoliło to na zwiększenie powierzchni sprzedażowej o 4%-12%. Sklepy zyskały lepszy rozkład i wystrój, produkty są lepiej wyeksponowane, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych. Sukces w tym zakresie zdecydował, że podjęliśmy decyzję, iż program modernizacji obejmie w ciągu kolejnych 2-3 lat pozostałe sklepy PEPCO - dodaje.

Pepco: Spadły nieco ceny frachtu

- Zauważamy poprawę w zakresie zaopatrzenia. Ceny bawełny, choć pozostają podatne na wahania, znajdują się poniżej niedawnych szczytów cenowych. Spadły nieco ceny frachtu, choć wciąż pozostają wysokie w porównaniu do

wcześniejszych okresów, zaś sytuacja w zakresie łańcuchów dostaw wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii - podaje Grupa.

Inwestycje Grupy Pepco na poziomie ok. 400 mln euro

- Biorąc pod uwagę jak bardzo rentowne są nasze sklepy, zdecydowaliśmy o przyspieszeniu programu rozbudowy sieci placówek. Będziemy też zwiększać naszą obecność w Europie Zachodniej i kontynuować program modernizacji

sklepów. Nasze roczne wydatki inwestycyjne wzrosną do 350-400 mln EUR - czytamy w dokumentach Grupy.