Pepco zdecydowało o losach Dealz

W pierwszej połowie roku we wszystkich formatach sklepów utrzymywała się silna dynamika handlu. Sprzedaż w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosła łącznie o 11,1%, w Pepco o 15,8%, a w Poundland Group o 4,9%.

Wyniki finansowe za I półrocze były lepsze niż w ubiegłym roku, przy założeniu stałego kursu walutowego.

Przychody wzrosły o 22,8% do poziomu 2,8 mld euro, a bazowa EBITDA o 11% do 377 mln euro.

Łączna liczba sklepów na koniec pierwszego półrocza wyniosła 4 127, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku, co wynikało głównie ze wzrostu liczby placówek sieci Pepco w Europie Zachodniej.

Grupa znajduje się na dobrej drodze do otwarcia co najmniej 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym.

Zgodnie z oczekiwanym wzrostem

Przychody Grupy w I półroczu wyniosły 2 839 mln euro, wzrosły o 22,8% w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.

Przychody w warunkach porównywalnych (LFL) zwiększyły się w omawianym okresie o 11,1% (+13,0% w I kwartale i +8,5% w II kwartale).

Marża brutto na poziomie 40,1% w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych.

Bazowa EBITDA (MSSF 16) wyniosła 377 mln euro, rosnąc o 11,0% w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.

Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 134 mln euro, był niższy o 5,7% w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, odzwierciedlając inwestycje w sklepy, ekspansję i związane z tym koszty łańcucha dostaw, w warunkach podwyższone inflacji.

Zadłużenie netto na koniec I półrocza wyniosło 383 mln euro (MSR 17), co stanowi 0,9-krotność LTM EBITDA.

- Grupa poczyniła znaczne postępy w realizacji przyjętych celów strategicznych w tym półroczu, odnotowując jednocześnie zarówno wzrost przychodów jak i bazowego wyniku EBITDA. W omawianym okresie otworzyliśmy 166 nowych sklepów netto i jesteśmy przekonani, że osiągniemy zakładany cel, jakim jest otwarcie co najmniej 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym, w ramach naszego ukierunkowanego i rentownego programu otwierania sklepów. Nasza strategia wzrostu w Europie Zachodniej jest realizowana zgodnie z planem, odzwierciedlając dużą atrakcyjność marki Pepco dla klientów na całym kontynencie. Włochy, gdzie niedawno otworzyliśmy nasz setny sklep, oraz Hiszpania – która korzysta z naszej połączonej oferty odzieży, produktów ogólnego użytku i produktów szybkozbywalnych – nadal są naszymi największymi i najszybciej rozwijającymi się rynkami w Europie Zachodniej. W maju mieliśmy przyjemność wprowadzić markę Pepco na rynek portugalski. Jak podkreślaliśmy wcześniej, inflacja w Europie Środkowej utrzymuje się na podwyższonym poziomie, w związku z czym w III kwartale działalność w sklepach Pepco pozostawała wyzwaniem. Pomimo tego nadal spełnialiśmy oczekiwania klientów dysponujących ograniczonym budżetem, utrzymując pozycję lidera cenowego i zwiększając nasz udział w rynku, skupiając się jednocześnie na kosztach prowadzenia działalności w obecnym otoczeniu inflacyjnym. Utrzymujemy dobrą pozycję i w drugim półroczu marże brutto będą rosły, dzięki pozytywnemu wpływowi niektórych kosztów po stronie kosztów podstawowych, w tym towarów i frachtu. Skupiamy się na realizacji naszej strategii i pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia całorocznego wzrostu EBITDA zgodnie z wcześniejszymi prognozami. Chciałbym wyrazić uznanie dla naszych współpracowników i dostawców pracujących na rzecz całej Grupy i podziękować im za ich ciężką pracę oraz zaangażowanie w obsługę naszych klientów - komentuje Trevor Masters, dyrektor generalny (CEO) Pepco Group.

Nowe sklepy grupy

W pierwszym półroczu Grupa otworzyła 166 nowych sklepów netto. Liczba otwarć była niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (I półrocze roku obrotowego 2022: 235 nowych sklepów netto), co odzwierciedla zakładane zróżnicowane tempo w poszczególnych etapach, przy czym w drugiej połowie 2023 r. zakłada się przyspieszenie dynamiki otwierania sklepów. Grupa jest przekonana, że w bieżącym roku obrotowym otworzy co najmniej 550 nowych sklepów netto.

W przypadku Pepco nastąpiło:: otwarcie 221 nowych sklepów w pierwszym półroczu, w tym konwersja 31 sklepów Dealz w Hiszpanii, przy jednoczesnym zamknięciu 87 sklepów, co daje wzrost netto o 134 sklepy.

Wyniki całej sieci pozostają dobre, szczególnie w naszych większych sklepach Pepco w Hiszpanii, które oferują produkty szybkozbywalne (FMCG). Był to pierwszy okres, w którym liczba otwarć nowych sklepów netto w Europie Zachodniej przewyższyła liczbę otwarć w Europie Środkowej. Nowym krajem, w którym Grupa uruchomiła sklepy w pierwszym półroczu była Grecja, gdzie na koniec tego okresu działało 10 sklepów Pepco.

Poundland otworzył w pierwszej połowie roku 24 sklepy, jednocześnie zamykając 28 nierentownych placówek w ramach długoterminowego planu rozwoju sieci. Dealz Polska otworzył w tym okresie 36 nowych sklepów i nie zamknął żadnego, osiągając okrągłą liczbę 200 sklepów.

Pepco Group I kw 2023 r.png

Pepco w Europie Zachodniej

Nasza ekspansja w Europie Zachodniej przebiega pomyślnie. Włochy i Hiszpania są nadal naszymi największymi i najszybciej rozwijającymi się rynkami w Europie Zachodniej, osiągając dobre wyniki w ciągu ostatnich trzech lat. Niedawno otworzyliśmy nasz setny sklep we Włoszech, co stanowi ważny kamień milowy dla Grupy i świadczy o sukcesie naszych planów rentownej ekspansji w całej Europie.

Europa Zachodnia jest coraz ważniejszym rynkiem dla Pepco, ze sklepami działającymi w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Grecji i Portugalii. W kwietniu Pepco otworzyło swój setny sklep w Serbii, wzmacniając swoją obecność i wykorzystując silny popyt na oferowane produkty w tym kraju. W maju, po udanym wdrożeniu w Hiszpanii, Pepco uruchomiło swoje pierwsze sklepy w Portugalii.

Ekspansja pokazuje, że Grupa jest w stanie dotrzeć do rynków całej Europy. Większość nowych sklepów Pepco w Europie Zachodniej będzie łączyć w sobie najlepsze elementy oferty odzieżowej, produktów ogólnego użytku oraz produktów szybkozbywalnych Grupy. Ponadto Grupa jest na dobrej drodze do wprowadzenia, jeszcze w tym roku, marki Pepco w Bośni i Hercegowinie.

Modernizacja i odświeżanie sklepów

W omawianym okresie rozpoczęliśmy program Pepco „New Look”, w ramach którego w ciągu najbliższych dwóch i pół roku zamierzamy zmienić wystrój wszystkich 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej. Program uruchomiono w styczniu 2023 r. i w pierwszym półroczu zakończyliśmy 191 konwersji w Polsce, na Słowacji oraz w Czechach. Podobnie jak w przypadku naszego programu otwierania sklepów, spodziewamy się, że dynamika konwersji przyspieszy w pozostałej części roku. Wstępne wyniki z przekształconych sklepów są zachęcające i zgodne z próbami, które przeprowadziliśmy we Wrocławiu i Warszawie w ubiegłym roku. Do tej pory wzrost przychodów w warunkach porównywalnych (LFL) w sklepach poddanych konwersji jest o około 10 punktów procentowych wyższy niż w grupie kontrolnej, przy jednoczesnym wzroście zarówno liczby transakcji, jak i średniej wielkości koszyka.

Pepco „Plus” (Europa Zachodnia)

Nasz format sklepów Pepco „Plus”, który oferuje trzy kategorie produktów (produkty szybkozbywalne oprócz odzieży i produktów ogólnego użytku), nadal zapewnia najlepsze wyniki spośród wszystkich formatów sklepów w Grupie. Grupa posiada obecnie 40 sklepów Pepco „Plus”, zlokalizowanych głównie w Hiszpanii. Wynik ten jest następstwem przekształcenia wszystkich sklepów Dealz w Hiszpanii na format Pepco. Przychody sklepów Pepco „Plus” w pierwszym półroczu (LFL) wzrosły o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Prowadzimy również pilotaż przekształcenia 6 sklepów Dealz na Pepco „Plus” w Republice Irlandii, który spotyka się z pozytywnym odbiorem klientów. W dalszej części roku przedstawimy aktualizację naszych planów dla Irlandii.

Rozwój Poundland

Dążąc do lepszego wykorzystania skali działalności Grupy i dalszego doskonalenia firmy, Poundland zacznie wprowadzać do oferty produkty odzieżowe i produkty ogólnego użytku marki Pepco. Pierwsze artykuły odzieżowe pod marką Pepco zostaną wprowadzone do oferty Poundland jesienią 2023 r., co pomoże zwiększyć świadomość marki i uzyskać lepsze warunki u dostawców, a także wykorzystać zasoby PGS – podmiotu odpowiedzialnego za w pełni zintegrowane i kompleksowe zaopatrzenie Grupy.

Celem Poundland w ciągu roku obrotowego 2023 jest otwarcie i relokacja 47 nowych sklepów w wielu lokalizacjach na głównych ulicach handlowych, w centrach handlowych i parkach handlowych w Wielkiej Brytanii.