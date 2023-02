Pepco zrezygnowało z papierowych gazetek

PEPCO odchodzi od papierowych gazetek

- Rezygnacja z wydawania gazetek papierowych to naturalna konsekwencja naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Realizacja celów gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga przede wszystkim redukcji zużycia zasobów. Zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie udziału opakowań nadających się do recyklingu i/lub pochodzących z recyklingu, oferta odzieży z bawełny organicznej, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia LED we wszystkich naszych sklepach to tylko niektóre z naszych działań w ramach planu zrównoważonego rozwoju. Dlatego też zdecydowaliśmy się na odejście od zużycia i przetwarzania papieru potrzebnego do druku gazetek i wykorzystujemy w tym celu interaktywne narzędzia. Dzięki temu zredukowaliśmy zużycie papieru o około 1900 ton rocznie - tłumaczy w rozmowie z dlahandlu.pl Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication w PEPCO.

Gazetka online Pepco, fot. mat. pras.

Klienci PEPCO interaktywni

Do takiego działania sieć motywują także klienci, którzy coraz częściej poszukują oferty dyskontera w internecie.

- Wiemy, że chętnie korzystają oni z narzędzi internetowych oraz aplikacji mobilnych, dzięki temu mogą szybko i sprawnie porównać ceny oraz sprawdzić opinie na temat naszych produktów. Gazetka w wersji elektronicznej daje też możliwość przedstawienia oferty w formie interaktywnej, co staje się dodatkowym atutem. Nasze gazetki można przeglądać na stronie internetowej PEPCO, a także w licznych aplikacjach gromadzących gazetki różnych marek. W ten sposób klienci są zawsze na bieżąco i mogą realizować listy zakupowe zgodnie - dodaje Katarzyna Wilczewska.

Grupa PEPCO - co o niej wiemy

Grupa PEPCO istnieje od 2015 r. a w jej skład wchodzą dwie niezależne dyskontowe sieci detaliczne – PEPCO i Poundland – ta druga prowadzi działalność na arenie międzynarodowej pod marką Dealz. Sieci te zaopatrywane są przez globalną firmę PGS, również należącą do Grupy Pepco. PEPCO i Poundland działają na rynkach wielu najsilniejszych gospodarek europejskich. Grupa Pepco posiada obecnie około 4000 sklepów w 19 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Republice Irlandii, Hiszpanii oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniając około 43 000 pracowników.

Po ponad 18 latach ciągłego rozwoju, PEPCO obsługuje obecnie ponad 28 milionów klientów miesięcznie, oferując odzież dla całej rodziny, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki w najniższych cenach. Centrala marki znajduje się w Poznaniu. Firma zatrudnia około 26 000 pracowników w 17 krajach Europy. W Polsce PEPCO ma blisko 1200 sklepów.

Pierwszych 14 sklepów PEPCO otwarto w Polsce w 2004 roku. W 2013 roku PEPCO rozszerzyło swoją działalność na Czechy i Słowację, a w latach 2015-2017 otworzyło sklepy w Chorwacji, na Węgrzech, Litwie, w Rumunii i Słowenii. Od 2018 roku spółka posiada sklepy na Łotwie, w Estonii, Bułgarii, Włoszech, Serbii i Hiszpanii oraz w Austrii i w Niemczech, a także Grecji.