Perfumeria Notino otwiera salon w Manufakturze

Do grona najemców Manufaktury dołączyła perfumeria Notino. Marka ma obecnie 8 sklepów w Polsce i 27 w Europie. Salon w Manufakturze mieści się na piętrze galerii handlowej i ma powierzchnię 256,45 mkw.

- Notino to do niedawna jedna z najpopularniejszych internetowych perfumerii (dawne iPerfumy.pl), obecnie dynamicznie rozwijająca sieć salonów stacjonarnych. Słynie z oferty oryginalnych produktów topowych marek w dobrych cenach. - Smart shopping to aktualnie jeden z najsilniejszych trendów konsumenckich, stąd też obecność Notino w portfolio Manufaktury znacząco wzbogaca naszą ofertę – mówi Agnieszka Mikurenda, Tenants Relations Manager Manufaktury.

W ofercie Notino oprócz szerokiego wyboru perfum, kosmetyków pielęgnacyjnych i makijażowych oraz profesjonalnych produktów do włosów, są także świece i zapachy do domu.