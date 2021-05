Philipp Plein i Moliera 2 we wspólnym projekcie. Rusza luksusowy salon w Warszawie

Philipp Plein Group i Moliera 2 otwierają sklep w warszawie, fot. materiały prasowe

Firmy Philipp Plein Group oraz Moliera 2 podjęły strategiczną współpracę, której celem jest otwarcie pierwszego monobrandu Philipp Plein w Polsce.

Nowy flagowy salon będzie się mieścił w Domu Dochodowym mieszczącym się w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie. Powierzchnia całkowita będzie wynosiła aż 200 m2, dzięki czemu salon stanie się idealnym miejscem do prezentowania najnowszych kolekcji.

Wspomniane partnerstwo obejmuje także sprzedaż detaliczną w sklepie internetowym Moliera2.com.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę ogłosić współpracę pomiędzy Moliera 2 a Philipp Plein Group. Konsolidacja obecności naszej marki w handlu detalicznym na rynku polskim jest naszym celem strategicznym, który wyznaczyliśmy sobie w 2021 r. Wraz z z Elisą Lubinski, która odpowiada za globalny handel detaliczny oraz franczyzy i moim doradcą ds. zarządzania Carmine Rotondaro jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się to osiągnąć. Już po pierwszym spotkaniu z zarządem Moliera 2 wiedziałem, że mam do czynienia z niezwykle profesjonalnymi ludźmi, pełnymi pasji. Jestem przekonany, że są odpowiednimi partnerami do wzmacniania i rozwijania obecności marki Philipp Plein na polskim rynku luksusowym. Tamtejsi konsumenci zawsze są nastawieni do mojej twórczości bardzo entuzjastycznie, dlatego jestem bardzo podekscytowany otwarciem pierwszego flagowego salonu właśnie w tym kraju - mówi Philipp Plein.

Otwarcie pierwszego salonu monobrandowego w Polsce jest planowane już na drugą połowę 2021 roku, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników marki Philipp Plein.