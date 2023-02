Phlov by Anna Lewandowska i Intimissimi ze wspólną akcją rabatową

Wyjątkowy upominek od marek Phlov i Intimissimi

Współpraca obu marek oznacza atrakcyjne bonusy dla klientek od 20 lutego. W całej Polsce, we wszystkich butikach Intimissimi klientki przy zakupach powyżej 350 zł (członkinie Klubu My Intimissimi przy zakupach powyżej 300 zł) otrzymają prezent w postaci Odmładzającego Boostera z Bakuchiolem i Witaminą C NEWBORN STAR.