Phlov by Anna Lewandowska w Sephora:  nowa linia kosmetyków anti-aging

Phlov by Anna Lewandowska to polska marka chętnie kupowana przez kobiety ceniące sobie dobrej jakości, skuteczne produkty kosmetyczne. Nowa linia RENEW PRO, opracowana wspólnie z Sephorą, odpowie na potrzeby nawet najbardziej wymagających konsumentek.

Polska marka Phlov by Anna Lewandowska powstała w 2019 roku jako rezultat współpracy Anny Lewandowskiej i Justyny Żukowskiej-Bodnar, która zaczęła się kilka lat wcześniej. W jej portfolio znajdują się zarówno produkty pielęgnacyjne do twarzy, ciała i włosów, jak i akcesoria kosmetyczne. Dostępna wyłącznie w perfumeriach Sephora linia RENEW PRO o działaniu odmładzającym to nowa linia marki Phlov by Anna Lewandowska z segmentu kosmetyków profesjonalnych. Wykorzystano w niej innowacyjne receptury łączące zaawansowane biotechnologicznie składniki z naturalnymi ekstraktami o wysokim stężeniu, wśród których znajdują się m.in. retinal i ceramidy – zgodnie z aktualnymi trendami w profesjonalnej pielęgnacji.

– Linię RENEW PRO stworzyliśmy z myślą o klientkach perfumerii Sephora – kobietach z wymagającym podejściem do pielęgnacji, poszukujących jakościowych, profesjonalnych kosmetyków. To pierwsza taka linia w portfolio Phlov by Anna Lewandowska, a jej skuteczność opiera się na wysokim stężeniu składników aktywnych pozyskiwanych przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Nawiązaliśmy współpracę na wyłączność z marką Sephora, by docenić jej klientki i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom w pielęgnacji – mówi Agnieszka Dobrowolska, Dyrektor Marketingu Phlov by Anna Lewandowska.

Linię RENEW PRO opracowano tak, by kosmetyki tworzyły kompleksowy odmładzający rytuał pielęgnacyjny – zarówno poranny, jak i wieczorny. Składa się na nią 6 produktów w eleganckich, głównie szklanych opakowaniach: emulsja do mycia twarzy, serum z ceramidami, krem do pielęgnacji okolic oczu, przeciwzmarszczkowy krem z filtrem SPF 50, a także krem remodelujący oraz z retinalem na noc. Ich receptury opracowano tak, by kosmetyki były wielofunkcyjne – nie tylko pielęgnowały skórę, lecz przede wszystkim skupiały się na cofaniu skutków upływu czasu. Stosowanie pełnego rytuału pielęgnacyjnego każdego dnia przyniesie efekt odmłodzenia i regeneracji skóry. Jednocześnie wszystkie wykorzystywane w produktach marki Phlov by Anna Lewandowska składniki są wegańskie i naturalne, a ich pozyskiwanie jest bezpieczne dla środowiska.

Linia RENEW PRO dostępna będzie już wkrótce wyłącznie w perfumeriach Sephora i w sklepie internetowym sephora.pl.

Phlov to polska marka ekologicznych, wegańskich i nietestowanych na zwierzętach kosmetyków. Została założona w 2019 roku przez Annę Lewandowską – wielokrotną medalistkę mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, businesswoman, dietetyczkę i trenerkę.

Nazwa marki pochodzi od słowa flow – czyli uczucia, które towarzyszy nam przy wykonywaniu ulubionej czynności. To oderwanie od problemów codzienności, utrata poczucia czasu oraz całkowita wolność od stresu.

W portfolio Phlov znajdują się kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Marka oferuje także akcesoria do pielęgnacji skóry, a także świece zapachowe, dzięki którym przyjemność stosowania kosmetyków może być jeszcze większa.