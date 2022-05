Pięć kolejnych salonów Vision Express w nowym koncepcie

Sieć ma już za sobą otwarcie pierwszych 5 punktów w 2022 roku. Wszystkie nowe lokale rozpoczęły swoją działalność w kwietniu, w miejscowościach, w których do tej pory nie było salonów marki. W Galerii Radomsko oraz Galerii Sanok salony otwarto w pierwszej połowie miesiąca. Ich powierzchnia liczy kolejno 85 mkw. oraz 89 mkw. Lokale powstałe w Sierpcu (CH Stacja), Grodzisku Mazowieckim (CH Grodova) oraz Krotoszynie (Galeria Mozaika) utrzymane są natomiast w koncepcie small store, który dedykowany jest mniejszym miejscowościom. Te trzy nowo otwarte salony zaaranżowano na powierzchniach 45 mkw.



Salony Vision Express dostępne są już w 132 miastach i miejscowościach w całej Polsce. Ich łączna powierzchnia to ponad 27 tys. mkw. Marka nie zamierza ograniczać planów rozbudowy, zapowiadając otwarcie salonu w Oławie na przełomie maja i czerwca. W bieżącym roku sieć planuje powiększyć się o co najmniej 15 punktów, zlokalizowanych m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Wejherowie i Wrześni. Nowe lokalizacje wynikają ze strategii Vision Express docierania do miejsc, w których brakuje dostępu do profesjonalnych usług optycznych, przy jednoczesnej ekspansji w większych miastach.