Pięć polskich firm otrzyma dotację od IKEA

Program IKEA Social Entrepreneurship został założony w 2012 roku; fot. materiały prasowe IKEA

Wystartował program sieci akceleracji dla przedsiębiorstw społecznych. 5 polskich firm z misją społeczną ma szansę na dofinansowanie i szybszy rozwój. To inicjatywa IKEA Social Entrepreneurship i NESsT, wspierająca przedsiębiorstwa społeczne w Polsce i Rumunii, a tym samym walkę z wykluczeniem.

IKEA Social Entrepreneurship została założona w 2012 roku. Jej zadaniem było zbadanie, w jaki sposób IKEA może włączyć do swojej oferty produkty i usługi przedsiębiorców społecznych oraz jak wspierać programy, które przyspieszają rozwój przedsiębiorczości społecznej.



Ten dopasowany do potrzeb przedsiębiorców program będzie łączył wiedzę biznesową i obserwacje pracowników IKEA z doświadczeniem NESsT dotyczącym inwestycji w przedsiębiorstwa społeczne. Każdy przedsiębiorca zakwalifikowany do programu otrzyma elastyczne finansowanie połączone z pomocą w obszarach modelowania biznesowego i finansowego, zarządzania finansami, zarządzania ludźmi, a także gotowości inwestycyjnej i wsparcia w dostępie do nowych źródeł finansowania. Firmy mogą skorzystać także z wiedzy dotyczącej marketingu i sprzedaży, komunikacji, pomiaru wpływu społecznego i środowiskowego. Przedsiębiorstwa społeczne otrzymają również doradztwo z zakresu dostępu do rynku, w tym możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z IKEA w regionie.

Oprócz przedsiębiorstw skupiających swoje działania na sytuacji osób z grup szczególnie wrażliwych, program będzie traktował priorytetowo także te zajmujące się kwestiami zmiany klimatu oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie wspomagał przedsiębiorstwa społeczne w takim przekwalifikowaniu ich pracowników, które przyczyni się do stworzenia bardziej włączającego i zrównoważonego społeczeństwa.



6 kwietnia br. ruszył otwarty nabór do programu. Potrwa on do 3 maja. W jego ramach IKEA Social Enetrepreneurship i NESsT wybierze 10 firm społecznych (5 z Polski i 5 z Rumunii):

- z szansą na rozwój swojego biznesu i zwiększania korzyści społecznych i środowiskowych,

- które mają potencjał wyciągania ludzi z biedy i ubóstwa, zwiększenia ich stabilności zawodowej poprzez podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie do pracy w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki,

- działają w takich obszarach, jak: zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność, energia odnawialna, gospodarka obiegu zamkniętego i zarządzanie odpadami, ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów, rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce,

- które mogą zapewnić dostęp do produktów i usług zielonej gospodarki dla grup szczególnie wrażliwych,

- wspierają jedną lub kilka z następujących grup: młodzież zagrożona wykluczeniem, kobiety zagrożone wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości etniczne, migranci i uchodźcy, drobni rolnicy.

Wybrane przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe w wysokości 25 000 - 43 000 euro.