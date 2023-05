PIELEGNUJENIEFILTRUJE - ruszyła kampania drogerii ZIKO DERMO

W dobie wszechobecnej mody na bycie idealnym zapominamy, że piękno nie ma wieku i nie jest przypisane do określonego typu urody. W social mediach patrzymy na nieprawdziwe kanony piękna, nie zdając sobie sprawy, jak duży wpływ mają na nas oglądane zdjęcia czy filmy. Dzięki smarfonom przyglądamy się sobie znacznie częściej niż kilka lat temu, a podczas wideokonferencji zderzamy się ze swoim wyglądem także na dużym ekranie komputera. To wszystko sprawia, że nasze podejście do własnego wizerunku staje się jeszcze bardziej krytyczne, a samoocena spada. Poprzez akcję #pielegnujeniefiltruje chcemy zachęcić kobiety i mężczyzn do dbania o siebie w sposób świadomy, tak, by podkreślać swoje naturalne atuty i doceniać indywidualne piękno. W ten sposób zatroszczymy się również o poczucie własnej wartości, bo każdy z nas jest piękny i wyjątkowy bez względu na swój wiek czy typ urody. - mówi Magdalena Grabowska dyrektor marketingu Ziko Dermo.

Badania marketingowe Ziko Dermo

Wraz z powyższym przekazem Ziko Dermo zaprasza do wzięcia udziału w badaniu społecznym realizowanym we współpracy z agencją badawczą BCMM - badania marketingowe. Celem badania jest poznanie opinii Polek i Polaków na temat wpływu świadomej pielęgnacji na postrzeganie siebie. W specjalnie przygotowanej ankiecie znajdują się pytania dotyczące stylu życia i stosowanej rutyny pielęgnacyjnej, opinii na temat korzystania z filtrów upiększających i podejścia do własnego wizerunku. Badanie jest całkowicie anonimowe, a informacje będą analizowane w zestawieniach zbiorczych. Zbieranie danych potrwa do końca sierpnia, a finalny raport zostanie opublikowany w październiku.

#pielegnujeniefiltruje

Drugim niezwykle ważnym filarem akcji #pielegnujeniefiltruje jest edukacja. Przez cały okres trwania akcji, czyli od maja do października, Ziko Dermo będzie systematycznie umieszczało na swojej stronie internetowej i w kanałach social media materiały podejmujące tematykę pozytywnego podejścia do własnego wyglądu i zasad świadomej pielęgnacji. Na stronie zikodermo.pl został przygotowany specjalny dział Zdrowa Pielęgnacja, czyli sekcja edukacyjnych Landing Page’y, w których znajdą się interesujące informacje poruszające tematy np. ochrony przeciwsłonecznej, przebarwień, trądziku, atopii czy pielęgnacji w menopauzie.

#PIELEGNUJENIEFILTRUJE - ruszyła kampania drogerii ZIKO DERMO, fot. mat. prasowe

Na kanały social media (Facebook, Instagram, You Tube) zespół Ziko Dermo opracował content edukacyjny w formie animacji poruszających tematykę urody i zdrowia w lekkiej i przyjaznej formie. Będzie można zapoznać się „Poradami pielęgnacyjnymi”, posłuchać o „Dobrych nawykach” czy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania w filmach z serii „Fakty czy mity”. Na klientów czekają również wideo porady z dermatologiem i kosmetologiem. Oprócz tego będzie można przeczytać eksperckie artykuły, wywiady ze specjalistami w dziedzinie zdrowia ciała i ducha, czy poznać rekomendacje produktów. Ziko Dermo cały czas chce przypominać, że: Troska i akceptacja, względem samego siebie, to podstawowe filary, dzięki którym nasze piękno rozkwita, a wszelkie mankamenty, przestają mieć znaczenie. – dodaje Magdalena Grabowska.

Beauty Box od Ziko Dermo

Dopełnieniem akcji #pielegnujeniefiltruje i atrakcyjną zachętą dla klientów, aby do niej dołączyć będą Beauty Boxy #pielegnujeniefiltruje. Dzięki tym bezpłatnym upominkom Ziko Dermo pragnie zaprosić klientów do świata świadomej pielęgnacji. Gdy nasza skóra i włosy będą w dobrej kondycji, to poprawi się również nasze samopoczucie.

Każdy Beauty Box zawiera mini poradnik, podejmujący problematykę akceptacji własnego wyglądu i podkreślenia indywidualnego piękna, aż 9 mini produktów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów od najlepszych marek dermokosmetycznych tj.: Vichy, Joawe, Cetaphil, Dermedic, Dr Irena Eris, Bioderma i Eucerin oraz kartę podarunkową o wartości 20 zł do zrealizowania w drogeriach stacjonarnych Ziko Dermo. Ziko Dermo chce obdarować Beauty Boxami aż 2000 osób. Można je będzie odbierać już od 09.05 w drogeriach stacjonarnych Ziko Dermo w całej Polsce.

Akcja #pielegnujeniefiltruje potrwa aż do października 2023 roku, wtedy też zostanie zaprezentowany wspomniany wcześniej raport z badania społecznego.

Szczegóły dotyczące akcji, a także zasady rejestracji do akcji z Beauty Boxami znajdują się na stronie zikodermo.pl i w materiałach promocyjnych.