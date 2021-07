Pierwsze stacje Grupy Pieprzyk pod logo Avia

fot. Avia

Grupa Pieprzyk, dystrybutor paliw, który zarządza siecią ponad 80 stacji "Moc Jakość Zysk", rozlokowanych głównie w zachodniej i centralnej Polsce, uruchomiła dwie pierwsze stacje w brawach międzynarodowej sieci AVIA.

W Pleszewie (woj. wielkopolskie) stacja AVIA Grupa Pieprzyk znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 4a. W jej ofercie jest ON, Pb95, Pb98 i LPG oraz osobno dystrybutor TIR. Przy stacji jest myjnia bezdotykowa 3-stanowiskowa oraz punkt sprzedaży produktów własnych grupy (warzywa, owoce, soki owocowe). Sklep typu convenience zaopatrzony jest w artykuły spożywcze, motoryzacyjne jak i przemysłowe. Obiekt jest czynny całą dobę i akceptuje karty paliwowe Flota Pieprzyk, DKV oraz UTA.

W Bolesławcu (woj. dolnośląskie) również ruszyła stacja marki AVIA Grupa Pieprzyk. Mieści się ona przy ul. Modłowej 8b w strefie przemysłowej miasta obok PKS Bolesławiec. Sieć podała, że na klientów czekają w sprzedaży paliwa ON i Pb95 pochodzące od dostawcy - PKN Orlen, stanowisko LPG oraz niebawem uruchomiony zostanie dystrybutor z dodatkiem AdBlue. Jest to nowo wybudowany obiekt zgodny ze standardami AVIA Grupa Pieprzyk. Na stacji działa także sklep. Stacja akceptuje karty paliwowe Floty Pieprzyk, DKV oraz UTA.

Przeczytaj także: Circle K przyciąga na stacje loterią

Przypomnijmy, że Grupa Pieprzyk przystąpiła na początku czerwca 2021 r. do międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International. Oznacza to, że jako druga polska firma po Unimocie uzyskała prawo do posługiwania się marką AVIA.

Historia Grupy Pieprzyk sięga 1989 r., a pierwsza jej stacja paliw zaczęła funkcjonować w 1993 r.

Przeczytaj także: PKN Orlen rozważa wdrożenie wsparcia psychologicznego dla pracowników

Do Polski sieć AVIA wprowadziła w 2016 r. Grupa Unimot, która do tej pory była jedynym operatorem stacji AVIA w Polsce.