Pierwszy czterogwiazdkowy sklep Amazona w Europie

W Stanach Zjednoczonych Amazon ma już ponad trzydzieści takich punktów - fizycznych salonów wystawowych najlepiej ocenianych produktów platformy. Wyselekcjonowany asortyment składa się z 2000 pozycji, z których wszystkie otrzymały co najmniej cztery gwiazdki w ocenach klientów. Wśród najpopularniejszych i najlepiej ocenianych produktów znajdują się książki, elektronika użytkowa, zabawki, gry i artykuły gospodarstwa domowego. Oferta ma być stale aktualizowana.

Asortyment różni się w zależności od preferencji lokalnych kupujących i odzwierciedla to, co klienci Amazon kupują online.

Przeczytaj także: Cyfrowi giganci nie unikną podatków

Sklep wspiera e-commerce

W sklepie znajdzie się również duża sekcja technologiczna z urządzeniami Amazona, takimi jak czytniki Kindle, tablety Fire i Echo Dots. Według Natalie Berg, autorki książki o gigancie e-commerce, to jedna z głównych funkcji tego formatu, który powstał niekoniecznie po to, by sprzedawać więcej produktów, ale by zwabić konsumentów do ekosystemu Amazona.

Sklep stacjonarny paradoksalnie ma przede wszystkim zachęcać do zakupów online.