Pierwszy GIGAmarket Leroy Merlin wkrótce na mapie Poznania

Profesjonalna obsługa w prostych krokach

GIGAmarket Leroy Merlin w Poznaniu zaoferuje szeroki asortyment produktów, ale także obsługę, która umożliwi klientom realizację projektów od pomysłu aż po montaż. W sklepie dostępne będą usługi projektowania wnętrz, umożliwiające stworzenie wymarzonej kuchni czy łazienki. To kompleksowe podejście nie tylko usprawni proces zakupowy, ale przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Wystarczy jedna wizyta w sklepie, aby zaplanować i zamówić wszystkie elementy projektu - informuje marka.

Odwiedzający sklep będą mogli również skorzystać z oferty usług dodatkowych, jak np. montaż, transport wraz z wnoszeniem, szycie firan i zasłon, oprawa luster i obrazów, przycinanie płyt i blatów w profesjonalnym warsztacie stolarskim.

Dla klientów dostępnych będzie aż 850 miejsc parkingowych, w tym dedykowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz profesjonalistów. Przy sklepie znajdą się również specjalne miejsca umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych oraz parking dla rowerów.

- Chcemy, aby zespół GIGAmarketu Leroy Merlin Poznań Serbska stanowił wsparcie dla klientów na każdym etapie prac związanych z budową, remontem, dekoracją domu, mieszkania czy ogrodu. Będziemy inspirować klientów w strefach aranżacji, gdzie można czerpać pomysły na swoje wnętrza. Nasi pracownicy będą pomagać w projektowaniu wnętrz, dopasowaniu produktów do indywidualnych potrzeb oraz udzielać fachowych porad. Klienci będą mogli skorzystać także z usługi montażu, aby mieć pełne wsparcie od początku do końca projektu - mówi Tomasz Pawłowski, dyrektor GIGAmarketu Poznań Serbska.

Rekrutacja i korzyści dla pracowników

Rekrutacja do nowego sklepu w Poznaniu trwa. Docelowo firma zatrudni ponad 170 pracowników na różnorodne takie stanowiska, jak np. projektanci, logistycy, doradcy klienta, kasjerzy. Informacje o bieżących rekrutacjach dostępne są na stronie www.kariera.leroymerlin.pl.

Każdy pracownik może liczyć na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz prywatną opiekę medyczną. Dodatkowo, firma zapewnia dostęp do służbowego smartfona, dofinansowania do karty Multisport, platformy eTutor do nauki języków obcych czy serwisu Mindgram wspierającego dobrostan. Dzięki Fundacji Leroy Merlin pracownicy mogą też uczestniczyć w rozmaitych działaniach wolontaryjnych i charytatywnych.

- Leroy Merlin to środowisko pracy, w którym pracownicy otrzymują wsparcie, ale także aktywnie współtworzą kulturę organizacji. To miejsce, w którym każdy ma możliwość rozwijać swoje umiejętności, pomysły są doceniane, a satysfakcja z wykonywanej pracy jest naszym priorytetem. To właśnie zadowolenie i zaangażowanie pracowników staje się kluczem do zadowolenia naszych klientów - komentuje dyrektor sklepu.

Rozwój Leroy Merlin w Polsce

Otwarcie kolejnego sklepu Leroy Merlin to ważny krok w rozwoju sieci sklepów w Polsce, który umożliwia dostęp do jeszcze szerszej oferty produktów i usług. Jak informuje sieć, przedsiębiorstwo pozostaje wierne swojej misji - wspiera klientów w realizacji ich projektów związanych z domem i ogrodem, oferując nie tylko produkty, ale także fachową wiedzę i profesjonalne wsparcie.

Nowy GIGAmarket Leroy Merlin powstaje w dawnym budynku Tesco. Obecnie trwają prace, które mają dostosować obiekt do standardów Leroy Merlin.

GIGAmarket Leroy Merlin Poznań Serbska to szósty sklep sieci w aglomeracji poznańskiej z ofertą produktów i usług dla domu i ogrodu. Leroy Merlin rozwija się na polskim rynku od ponad 27 lat i obecnie zatrudnia 13 000 pracowników w 78 sklepach zlokalizowanych w niemal każdym województwie. W 2024 roku sieć planuje otwarcie kolejnych 4 sklepów.