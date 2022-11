Pierwszy HalfPrice w Koszalinie

Mieszkańcy Koszalina i regionu mogą od teraz robić zakupy w miejscu, które do wczoraj nie istniało jeszcze na mapie miasta. Mowa o sklepie HalfPrice, który zadebiutował w Forum Koszalin.

HalfPrice wchodzi do Koszalina

Jak mówi Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin: Rozwój oferty handlowej Forum Koszalin to jeden z naszych głównych celów, który konsekwentnie realizujemy. Pragniemy dostarczać klientom atrakcyjne marki, a do takich bez wątpienia należy otwarty właśnie sklep HalfPrice. Stawiamy na ciągłe poszerzanie grona najemców i ta strategia skutkuje satysfakcją Klientów, co nas niezmiernie cieszy.

84 sklepy z szyldem HalfPrice

HalfPrice jest stosunkowo młodą polską marką. Brand posiada już 84 sklepy w 7 krajach i nieustannie otwiera nowe lokalizacje. W świeżo otwartym salonie w Forum Koszalin Klienci na 2008 m2 znajdą wybór wysokiej jakości produktów nawet do 80% taniej: odzież, obuwie, zabawki dla dzieci, sprzęt sportowy, kosmetyki, perfumy, dodatki do domu, a także akcesoria dla zwierząt. W sklepach HalfPrice można znaleźć tysiące marek z całego świata.



Salon HalfPrice znajduje się w Forum Koszalin na poziomie 0.