Pierwszy sklep Gudi Home już otwarty. Gdzie się mieści i co oferuje? (zdjęcia)

Co proponuje klientom Gudi Home?

– Gudi Home to koncept sklepów wielobranżowych, które będą zlokalizowane w dużych obiektach handlowych, dostosowane do potrzeb klientów i wypełnią lukę zakupową na rynku. Stawiamy na szeroki asortyment, który przyciągnie klientów w różnym wieku. W Gudi Home będzie można kupić m.in. odzież, akcesoria do domu, kosmetyki, zabawki, drobną elektronikę, artykuły sportowe i wędkarskie, artykuły szkolne, części samochodowe a nawet rower. Mamy dostawców z Polski, Chin, Hiszpanii czy Turcji. Nasze centrum logistyczne znajduje się pod Warszawą, w Wólce Kosowskiej – wyjaśnia Zbigniew Grodzicki z firmy Rentcon sp. z. o. o, która jest odpowiedzialna za rozwój brandu.

Sieć Gudi Home będzie rozwijana w największych miastach w Polsce, w topowych galeriach handlowych. Sieć poszukuje lokali o powierzchni od 800 do 2,5 tys. mkw. Plany zakładają otwieranie 10 sklepów rocznie.

Jak wygląda sklep Gudi Home w Galerii Północnej?

Gudi Home w dniu otwarcia zaproponował klientom wiele promocji. Zaglądamy do środka.

Gudi Home w Galerii Północnej, fot. mat. pras.

