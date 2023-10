Pierwszy Sports Direct w Płocku, większa Pandora, Wittchen i Crazy Bubble

- W tym roku założyliśmy ambitny plan zwiększenia powierzchni najmu i z kwartału na kwartał udaje się nam przybliżać do realizacji celu. Przykładamy dużą wagę by dobrać najemców w taki sposób, aby oferta Galerii Mazovia odpowiadała na różnorodne potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Cieszymy się, że przyciągamy do regionu nowe, uznane na rynku i powszechnie rozpoznawalne marki. Nowe otwarcia są istotne przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców Płocka i okolic, dla których stwarzamy nie tylko nowe możliwości zakupowe, ale i wzbogacamy ofertę, dzięki której w Galerii Mazovia można przyjemnie spędzić wolny czas – mówi Izabela Tucholska-Oleszczuk, Dyrektor Galerii Mazovia.

Nowi najemcy Galerii Mazovia

Od 22 września w płockim centrum działa pierwszy w mieście sklep stacjonarny Sports Direct, należący do największej i najpopularniejszej sieci sklepów z odzieżą i obuwiem sportowym w Wielkiej Brytanii. Można znaleźć tam produkty sportowe znanych na całym świecie marek, przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

20 września po przerwie swoje podwoje otworzył sklep marki Pandora. Duńska firma produkująca biżuterię ma nowy salon zlokalizowany na poziomie 0 – to jeden z ponad 1800 sklepów firmowych na świecie i również jedyny z Płocku.

Natomiast od początku września odwiedzający Galerię Mazovia mogą skorzystać ze znajdującego się w strefie gastronomicznej Crazy Bubble. Można tam skosztować Bubble Tea, kawy, gofrów, napojów mlecznych czy sorbetów.

Oferta Mazovii składa się z ponad 120 sklepów, lokali gastronomicznych i punktów usługowych.