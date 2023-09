Pierwszy Sports Direct w Płocku, wracają Pandora i Crazy Bubble

Do najemców Galerii Mazovia, największego centrum handlowego Płocka, dołączyła we wrześniu brytyjska marka Sports Direct, a ponownie otworzyły się: salon marki Pandora i w strefie gastronomicznej Crazy Bubble. To kolejne otwarcia w płockim centrum handlowym w 2023 r.