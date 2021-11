Pierwszy w Polsce Guess Kids oraz nowy koncept Rossmanna w Atrium Promenada

Nowy, znacznie większy Rossmann, o powierzchni 620 mkw., i w nowej lokalizacji to trzecia tak nowoczesna i z tak bogatym asortymentem drogeria tej sieci w Polsce.

W nowej odsłonie i lokalizacji otwarto również salon iSpot. Lokal podwoił swoją dotychczasową powierzchnię handlową.

W listopadzie Atrium Promenada wzbogaciło również swoją ofertę odzieżową premium dla dzieci. W galerii otwarto Guess Kids. To pierwszy tego typu sklep w Polsce. Dziecięca kolekcja Guess to odzież, pełna starannie zaprojektowanych detali i praktycznego, ale zabawnego stylu. To już trzeci lokal Guess w Atrium Promenada.

Już w listopadzie do grona międzynarodowych brandów dostępnych w Atrium Promenada dołączy także francuska marka SIMONE PERELE z ofertą ekskluzywnej bielizny damskiej.