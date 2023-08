Pierwszy w Toruniu salon Molton ruszył w Galerii Copernicus

Molton to polska marka premium dla kobiet, która od ponad 30 lat oferuje klientkom ubrania najwyższej jakości. Pomimo tak długiej tradycji i obecności na polskim rynku, kolekcje marki idealnie wpisują się w aktualne trendy, a marka zdobywa sympatię kolejnych pokoleń. W każdej kolekcji MOLTON klientki znajdą odzież idealną na co dzień, do pracy, ale również modele casualowe idealne na weekend czy wypad za miasto. Założeniem projektantów jest tworzenie takich kolekcji, by kobieta znalazła propozycję na każdą okazję i na 7 dni w tygodniu.

W ofercie sklepu można znaleźć m.in.: wełniane płaszcze, doskonale skrojone garnitury, sukienki do pracy i na ważne uroczystości oraz bogatą kolekcję różnego rodzaju dzianin w postaci: joggerów, dzianinowych bluzek czy sukienek. Oprócz odzieży marka oferuję również bogatą ofertę akcesoriów takich jak: skórzane i wizytowe torebki, biżuterię, szale, paski czy czapki.

- Cieszę się, że ta znana i ceniona przez klientki polska marka debiutuje na toruńskim rynku właśnie w Galerii Copernicus – mówi Tomasz Górski, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle. Salon MOLTON wzmacnia segment modowy centrum, a klientom zapewnia dostęp do nowoczesnych i wysokiej jakości kolekcji i stylizacji – dodaje.

Salon Molton znajduje się w sąsiedztwie lokali Olsen, Cukiernia Sowa. Liczy ok. 100 mkw.

W 2018 roku marka Molton została uhonorowana nagrodą „Polish Businesswoman Awards” magazynu „Businesswoman & life” zdobywając tytuł „Lider wśród producentów odzieży damskiej dla kobiet biznesu”.

Galeria Copernicus w ścisłym centrum Torunia

Galeria Copernicus położona jest w ścisłym centrum Torunia. Obiekt powstał w 2005 roku, a dekadę później został zmodernizowany i rozbudowany. Dziś całkowita powierzchnia centrum wynosi 90 tys. mkw., z czego ponad 47 tys. mkw. stanowi powierzchnia najmu. W zasięgu oddziaływania Copernicusa znajduje się ponad 350 tys. mieszkańców Torunia i okolicznych miejscowości.

Ofertę centrum handlowego stanowi blisko 150 sklepów i punktów usługowych. Copernicus to również doskonałe miejsce spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi czy szukania modowych inspiracji. Wśród najemców centrum są takie marki, jak: hipermarket spożywczy Auchan, elektromarket Media Markt, Decathlon, iDream (Apple), Ochnik, Homla, Diverse, Big Star, HalfPrice oraz salony modowe znanych marek: Guess, H&M, Reserved, CCC, Medicine, Olsen, Pako Lorente, KappAhl, Sinsay i Mohito. Ponadto w centrum znajduje się perfumeria sieci Douglas, Sephora, Hebe, Rossmann, salon Empik, a także salony z biżuterią: Yes, Apart, Bovem i W. Kruk. W ofercie dla dzieci można znaleźć sklepy Smyk, Coccodrillo czy Reporter Young. Centrum dysponuje 1 470 miejscami postojowymi.