Pierwszy Woolworth na Dolnym Śląsku (galeria zdjęć)

Partner Development podpisał z siecią Woolworth umowę na najem powierzchni w Dzierżoniowie przy ul. Prochowej 8. Zamyka ona proces komercjalizacji otwartego z końcem kwietnia parku handlowego.

Maraton otwarć sklepów Woolworth

Sklep w Dzierżoniowie będzie pierwszą lokalizacją niemieckiej sieci dyskontów w województwie dolnośląskim. Cały kompleks handlowy, wraz z funkcjonującym już sklepem Netto, ma powierzchnię ok. 10 tys. mkw. i dysponuje ponad 220 miejscami parkingowymi na dwóch poziomach.

Woolworth ma za sobą maraton otwarć. W maju tego roku powstały pierwsze trzy sklepy w Polsce: w Krakowie, Poznaniu, Warszawie. Jak informuje sieć, to na pewno nie jedyne otwarcia w 2023 roku, ponieważ zarządzający marką za realny scenariusz wzrostu uznają uruchamianie od 15 do 20 nowych sklepów rocznie.

Placówki sieci sprzedają przedmioty codziennego użytku. Pochodzą one od mniejszych producentów, ale też są produkty markowe. Są to m.in. tekstylia domowe, moda damska, męska i dziecięca, artykuły dekoracyjne i drogeryjne, artykuły papiernicze i pasmanteryjne czy artykuły upominkowe, ale także artykuły gospodarstwa domowego, co odróżnia tę sieć od konkurencji, jak Action, Pepco czy Tedi.

Cel: 400 sklepów Woolworth w Polsce

Korzenie marki sięgają 1879 roku i Stanów Zjednoczonych. W Pensylwanii Frank Winfield Woolworth, właściciel sklepu z artykułami gospodarstwa domowego, wpadł na pomysł, aby opatrzony cenami towar wyłożyć na ladzie, wprowadzając standard, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny handel detaliczny.

Woolworth prowadzi obecnie ponad 600 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Celem jest otworzenie w Niemczech łącznie 1000 sklepów. Od 2023 roku sieć rozszerza format sprzedaży na inne kraje. W perspektywie średnioterminowej chce stworzyć sieć 5000 domów towarowych w Europie, w tym 400 na terenie Polski o powierzchni sprzedaży od 500 do 2 tys. mkw.

Sieć preferuje lokalizacje: w dobrze uczęszczanych strefach ruchu pieszych i w pobliżu miejsc handlowych w centrach miast (top lokalizacje), centra dzielnic, centra handlowo-usługowe oraz atrakcyjne miejsca dla sklepów specjalistycznych. Liczy się też dobra dostępność, wystarczająca liczba miejsc parkingowych, prężnie działające środowisko z dostawcami żywności, artykułów drogeryjnych, odzieży.