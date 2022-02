PKN Orlen zyska 144 stacje paliw na Węgrzech

Już teraz na węgierskim rynku hurtowym PKN ORLEN posiada 5% udziału w przypadku benzyny i 4% w przypadku oleju napędowego.

PKN ORLEN planuje dalszą ekspansję w regionie i rozwój segmentu detalicznego. Do końca tej dekady w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod polską marką ORLEN ma działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji, w tym udział stacji zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć z 37% do 45%. Szacuje się, że w obszarze detalicznym do 2030 roku EBITDA wzrośnie półtorakrotnie, czyli do ok. 5 mld zł.