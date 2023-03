PKO Leasing sfinansuje zakup auta od dealerów Inchcape JLR Poland

Użytkownicy luksusowych marek Jaguar, Range Rover, Defender i Discovery będą mogli korzystać z najdogodniejszej dla siebie formy finansowania nabycia auta w postaci leasingu, pożyczki leasingowej oraz wynajmu długo i krótkoterminowego. To pierwsza, tak kompleksowa umowa z importerem nowych, luksusowych samochodów podpisana przez Grupę PKO Leasing.

Największy gracz na rynku leasingu i wynajmu długoterminowego w Polsce został wybrany na głównego partnera finansowego firmy Inchcape JLR Poland, spółki joint venture należącej do grupy Inchcape - jednej z największych grup dealerskich na świecie.

Grupa PKO Leasing będzie świadczyć usługi dla klientów Inchcape JLR Poland w zakresie finansowania zakupu luksusowych samochodów w formie leasingu i pożyczki leasingowej (PKO Leasing) oraz wynajmu długo i krótkoterminowego (Masterlease). W Polsce firma Inchcape JLR Poland jest wyłącznym importerem marek Range Rover, Discovery, Defender oraz Jaguar.

- Cieszy nas podpisanie umowy z firmą Inchcape JLR Poland nie tylko dlatego, że jest ona dystrybutorem tak prestiżowych i cenionych marek jak Jaguar, Range Rover czy Defender. To nasza pierwsza, tak kompleksowa współpraca z importerem nowych pojazdów osobowych, dzięki której klienci całej sieci dealerskiej luksusowych samochodów oferowanych JLR Poland, będą mieli dostęp do wielu atrakcyjnych rozwiązań finansowych i nowoczesnych narzędzi oferowanych przez naszą grupę – mówi Paweł Pach, prezes PKO Leasing.

Dedykowane rozwiązanie dla klientów

Grupa PKO Leasing to lider w swojej branży w Polsce, a jej wybór przez Inchcape JLR na partnera biznesowego tę pozycję umacnia. Dla importera, w podjęciu decyzji o współpracy kluczowe były takie kwestie jak: posiadanie kompleksowej oferty detalicznej oraz nowoczesnych narzędzi do przeprowadzania szybkich i sprawnych transakcji, wysoka jakość obsługi klientów i profesjonalna obsługa dealerów. Współpraca obu firm i przygotowana oferta to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy cenią swój czas i komfort w podejmowaniu decyzji zakupowych - poinformowano w komunikacie.

- Jednymi z kluczowych wartości dla naszych klientów są wygoda i czas. Dzięki współpracy z PKO Leasing finansowanie zakupu samochodu jest prostsze, a wszelkie formalności są finalizowane bardzo szybko. To niezwykle wyselekcjonowane i dedykowane rozwiązanie dla naszych klientów, którzy prowadzą własne firmy. Dzięki niemu mogą dopasować instrument finansowania do swoich potrzeb i zoptymalizować koszty. Pozwala im to na lepsze zarządzanie wydatkami biznesowymi – komentuje Jacek Górski, dyrektor zarządzający Inchcape JLR Poland.

Zainteresowani nabyciem samochodów marek Jaguar, Range Rover, Defender oraz Discovery będą mogli korzystać z oferty PKO Leasing we wszystkich 13 punktach dealerskich w Polsce. Do wyboru mają oni różne formy finansowania i harmonogramy rozliczeń, by jak najlepiej odpowiadały one ich potrzebom. Wśród nich jest możliwość finansowania zakupu samochodu w formie leasingu i pożyczek leasingowych oferowanych przez PKO Leasing lub wynajem długo lub krótkoterminowy, którego realizatorem będzie firma Masterlease. Dzięki współpracy z Grupą PKO Leasing klient z pomocą jednego doradcy będzie mógł poznać szczegóły wszystkich tych rozwiązań i wybrać najlepszą dla siebie ofertę finansowania nabycia auta.

Inchcape działa w ponad 40 krajach i posiada ponad 200 salonów różnych marek, a od 51 lat jest importerem marek Jaguar i Land Rover. Na polskim rynku Inchcape od 17 lat jest autoryzowanym dealerem marek BMW i Mini, a od 2020 roku importerem samochodów Jaguar, Range Rover, Defender i Discovery.