Plac Unii i Galeria nad Jeziorem mocniejsze o Pepco

Nowy sklep w Galerii nad Jeziorem zajął powierzchnię 550 m2 i został umiejscowiony pomiędzy salonem Sinsay i RTV Euro AGD. Pepco cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, którzy mogą znaleźć tu wszystko, czego potrzebują na co dzień — od odzieży i bielizny, przez dekoracje, dodatki do wyposażenia wnętrz po artykuły gospodarstwa domowego, upominki i zabawki.

Pepco w Galerii nad Jeziorem

„Sklep został otwarty w zupełnie nowej odsłonie. W ramach metamorfozy - tzw. New Looka nasze sklepy mają większą powierzchnię, co przekłada się na zwiększenie średnio o 15% liczby produktów i możliwość eksponowania nowych kolekcji. Cieszymy się, że w nowym Pepco w Galerii nad Jeziorem mieszkańcy Konina będą mieli łatwy dostęp do naszej szerokiej gamy produktów” - mówi Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Sieć obecna już w 18 europejskich państwach, a w Polsce posiada ponad 1200 sklepów.

„Pepco jest cenioną wśród klientów marką. Różnorodny asortyment, atrakcyjne ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej jakości produktów, to walory, które decydują o popularności tej sieci. My ze swojej strony obserwujemy trendy oraz preferencje klientów i w oparciu o nie staramy się komponować naszą ofertę. Jesteśmy przekonani, że Pepco w Galerii nad Jeziorem zostanie przyjęte z wielkim entuzjazmem” - mówi Anna Frydrysiak Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem w Koninie.