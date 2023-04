Płatności Klarna w sklepach stacjonarnych Wojas. Partnerstwo ze Stripe

Klienci Wojasa mogą już płacić za zakupy z Klarną za 30 dni bez odsetek - w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej marki.

W tym roku fintech będzie skupiał się na rozwoju płatności in-store w Polsce.

Współpraca z Klarną wpisuje się w naszą strategię. Dodanie nowoczesnego rozwiązania płatniczego ułatwi naszym klientom robienie zakupów w sklepach stacjonarnych i online oraz umożliwi dokonywanie bardziej świadomych wyborów. Zakupy w salonie stacjonarnym stają się równie innowacyjne jak w e-commerce, a z drugiej strony doświadczenie ze sklepu stacjonarnego, polegające na możliwości przymierzenia produktu przed zakupem przenosi się do online – komentuje Maciej Wojas, dyrektor sprzedaży/ prokurent w firmie Wojas.

Klarna: Płatności odroczone in-store to przyszłość zakupów

- Płatności in-store od Klarny to przyszłość zakupów. Oferujemy je już na dziewięciu rynkach, w tym m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, w Niemczech i we Włoszech, a wkrótce wprowadzimy je w kolejnych sześciu krajach. Polscy klienci przyzwyczaili się do możliwości przesunięcia zapłaty na później bez dodatkowych kosztów w sklepach internetowych i oczekują udostępnienia takiej funkcjonalności od właścicieli e-sklepów. Teraz to doświadczenie przenosimy do butików Wojasa - mówi Łukasz Dwulit, country manager Klarny w Polsce.

Klarna i Stripe

Od 14 kwietnia wszyscy uprawnieni użytkownicy Stripe mogą udostępnić elastyczne metody płatności od Klarny w kasach swoich e-sklepów także w Polsce, w ciągu kilku minut.Wyniki przedsiębiorców korzystających z Stripe na innych rynkach pokazują, że integracja z Klarną prowadzi do wzrostu sprzedaży średnio o 27 proc. Wewnętrzne dane Klarny pokazują, że detaliści korzystający z usługi „Zapłać za 30 dni” odnotowali średnio 41 proc. wzrost średniej wielkości zamówienia i 36 proc. wzrost częstotliwości zakupów.

Płatności odroczone w sklepach stacjonarnych - jak to działa

Aby z nich skorzystać wystarczy zgłosić to w kasie sklepu i podać numer telefonu. Wówczas sprzedawca wygeneruje link do płatności, który przyjdzie do klienta SMS-em. Od tego czasu kupujący ma 30 dni na dokonanie płatności do Klarny bez żadnych dodatkowych kosztów i odsetek. Upływający termin płatności i wszystkie zakupy można śledzić w bezpłatnej aplikacji Klarny.



Z raportu Klarny “Shopping Pulse” wynika, że 64 proc. polskich konsumentów oczekuje, że sklepy będą oferowały klientom możliwość korzystania z innowacyjnych metod płatność bezpośrednio w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Na innych rynkach, usługa “Zapłać za 30 dni” oferowana przez szwedzki fintech dostępna jest w sklepach stacjonarnych największych światowych marek tj. Ralph Laurent, Sephora, The North Face, Pandora, czy Dyson. Dane z rynków zagranicznych, pokazują, że udostępniając konsumentom usługę “Zapłać za 30 dni” w sklepach stacjonarnych, przedsiębiorcy mogą zwiększyć wartość koszyka zakupowego nawet o 100 proc.