Płocka Castorama 95. sklepem sieci w Polsce

Castorama w Płocku znajduje się przy ul. Bielskiej 59A, z możliwością dojazdu do hurtowni także od strony ul. Kochanowskiego i Narodowych Sił Zbrojnych.

Co oferuje Castorama Płock?

Nowy sklep, zajmujący ponad 8300 m2, wzbogaca szereg stref inspiracji wraz ze stanowiskami do personalizacji i projektowania kuchni, łazienki, czy mebli modułowych Atomia pozwalających wygodne przestrzenie w garderobie.

W ofercie płockiej Castorama nie zabrakło najbardziej popularnych rozwiązań wybieranych przez fachowców i specjalistów pracujących na co dzień z instalacjami, elektronarzędziami i materiałami budowlanymi. Sklep wyposażony jest w nowoczesny mieszalnik farb, który umożliwia dokładne odczytanie koloru z danej powierzchni, np. zamalowanego tynku, ale także mebli czy fragmentów tapet, co zdecydowanie ułatwia Klientom wybór idealnej barwy. Doradcy Castorama w Płocku z chęcią doradzą w zakresie wyboru odpowiednich produktów.

W nowym sklepie oferowanych jest wiele form płatności. Klienci mogą zapłacić kartą partner z odroczonym terminem płatności lub kartą podarunkową. Co więcej, akceptowane są bony Sodexo i możliwość sprzedaży ratalnej. Przyjmowana jest także płatność w walucie euro. Na terenie sklepu zlokalizowany jest dodatkowo bankomat na wypadek konieczności wypłacenia środków z konta, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą zainstalowano fakturomaty, w których w wygodny sposób można pobrać fakturę za dokonane zakupy. Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z oferty sklepu stacjonarnie oddana do użytku została możliwość zakupów na telefon.



- Bardzo cieszymy się, że od dziś nasza bogata oferta jest również dostępna dla mieszkańców Płocka i okolic. Na szczególną uwagę zasługują nasze strefy inspiracji, które są świetnym przykładem, jak w prosty sposób można wykreować swoją przestrzeń marzeń. Pragniemy jak najlepiej odpowiadać na wyzwania i potrzeby naszych Klientów, dlatego służymy pomocą ponad 100 doradców - mówi Krzysztof Zborowski, Dyrektor Sklepu Castorama Płock.



Sklep Castorama w Płocku otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-21:00. W niedziele handlowe placówka będzie otwarta w godzinach 8:00-20:00. W dni świąteczne sklep będzie zamknięty.