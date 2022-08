Po 24 latach Go Sport znika z polskiego rynku. W jakiej kondycji była spółka?

W sierpniu 2022 r. zakończyła się historia sieci Go-Sport na polskim rynku. Warszawski sąd ogłosił upadłość firmy. O tym fakcie poinformowała spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, którą wyznaczono do pełnienia funkcji syndyka.

Ile sklepów prowadziła sieć ? w Jakiej kondycji finansowej była?

2022 pamiętnym rokiem w historii Go Sport

Spółka Go Sport Polska powstała w lipcu 1998 roku.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, 3 marca 2022 właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce.

Proces sprzedaży został jednak przerwany z powodu ogłoszenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pierwszej polskiej listy sankcyjnej dnia 25.04.2022r.

Z dniem ogłoszenia sankcji na Go Sport Sp. z o.o., spółka utraciła możliwość prowadzenia działalności operacyjnej oraz regulowania swoich zobowiązań i zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość. 9 maja wniosek o upadłość został zarejestrowany w systemie KRZ.

Finanse Go Sport. Strata netto na poziomie 46,5 mln zł

Za rok 2021 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 149.079.066,59 zł, co stanowi wzrost o około 18% w porównaniu z rokiem 2020. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 188.792.080,36 zł. Spółka zakończyła rok 2021 stratą netto w wysokości 46.540.728,22 zł.

Go Sport zatrudniał 315 osób

Na dzień 31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 315 osób.

Średnia wieku osób zatrudnionych była niska i wynosiła 30 lat. Większość pracowników posiadała wykształcenie średnie (53%) lub wyższe (44%). Większość uprawiała sport amatorsko.

Sklepy Go Sport

W roku 2021 spółka nie otwierała nowych sklepów ani nie prowadziła znaczących inwestycji. W 2020 roku zamknięto 2 placówki: sklep we Wrocławiu (DH Renoma) oraz sklep w Warszawie (Złote Tarasy).

W 2019 r. spółka prowadziła swoją działalność poprzez 33 sklepy stacjonarne Go Sport, 1 sklep internetowy oraz 3 sklepy pod szyldem „Courir”, w tym nowo otwarty w 2019 roku sklepy w Warszawie (CH Młociny). W 2019 roku spółka zamknęła 2 sklepy w Krakowie (CH M1) oraz w Markach (CH M1) oraz 3 sklepy „Courir”.

Nowy właściciel

30.09.2019 Sportmaster Operations Pte LTD stał się właścicielem Go Sport Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy z Group Go Sport z 20.09.2019.





Finansowanie polskiego oddziału Go Sport

W roku 2021 firma finansowała swoją działalność głównie ze środków własnych i pożyczek grupowych oraz kredytu bankowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 stan zadłużenia z tytułu pożyczek grupowych ze Sportmaster Operations Pte Ltd. wynosi 150.899.714,52 zł, natomiast z tytuły kredytu z CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. wynosił 14.034.339,16 PLN.

W związku z Covid 19 spółka w ubiegłym roku otrzymała dofinasowanie z FGŚP w formie pieniężnej w kwocie 1 582 108,05 zł.

W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji listą podmiotów podlegającą sankcjom, spółka utraciła płynność finansową.