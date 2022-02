Po przejęciu Distance, Snipes wchodzi do Polski i otwiera e-sklep

Po przejęciu Distance S.A. zeszłej jesieni, SNIPES nabył również 31 sklepów polskiego detalisty, aby otworzyć wszystkie ważne lokalizacje w kraju. Rebranding już się rozpoczął. Pierwsze sklepy w Katowicach, Opolu i Bielsku-Białej zyskały już nową aranżację. Kolejne sklepy pojawią się w najbliższych tygodniach. Firma planuje również otwarcie sklepu w obecnej aranżacji SNIPES 2.0 w Łodzi.

Z siecią ponad 600 sklepów w Europie i Stanach Zjednoczonych, SNIPES jest jednym z najważniejszych sprzedawców sneakersów i odzieży streetwear na całym świecie.

Przeczytaj także: W 2021 roku w Polsce zadebiutowało 11 zagranicznych marek

– Cieszymy, że w końcu możemy wystartować w Polsce, dzięki czemu możemy zdobyć przyczółek także w Europie Wschodniej. Naszym celem jest dalszy rozwój polskiej kultury ulicznej – Simon Bus, Head of Communications w SNIPES.

Pierwszy e-sklep w Europie Wschodniej

– Otwarcie naszego pierwszego sklepu internetowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stanowi pierwszy kamień milowy w naszej strategii wejścia na rynek. Kładziemy duży nacisk na naszą cyfrową działalność, więc naszym wyraźnym celem jest znaczne przekroczenie wydajności dawnego sklepu internetowego Distance. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze startu i obecnie planujemy terminowe wdrożenie naszej aplikacji SNIPES. Następnie przeniesiemy do Polski również nasz program lojalnościowy, SNIPES Clique, co pozwoli nam być w jeszcze bliższym kontakcie z naszą społecznością – Jeanine Schneider, Sr. Head of Digital SNIPES.