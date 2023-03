Pociąg, który wiezie meble IKEA i ubrania ZARA. Nowy pomysł gigantów handlu

Po raz pierwszy w historii IKEA firma współpracuje z innym nabywcą transportu, aby dostarczać swoje produkty bez zatrzymywania się na jednej z najdłuższych tras kolejowych w Europie liczącej około 2000 km. W ten sposób IKEA wzmacnia swoją pozycję jako nabywcy transportu intermodalnego, zmniejsza zużycie paliw kopalnych i obniża swój ślad węglowy.

Pociąg w którym jadą meble IKEA i ubrania Zara

W ścisłej współpracy z dostawcą usług transportowych KLOG, dostawcą usług logistycznych CFL multimodal, sprzedawcą odzieży Inditex i IKEA, w październiku 2022 r. uruchomiono "intermodalny pociąg blokowy", który kursuje raz w tygodniu w korytarzu Polska-Hiszpania-Polska. Dla IKEA , szacunkowe rezultaty zastosowania takiego rozwiązania to redukcja o 4500 ciężarówek i obniżenie emisji CO2 o 5100 ton rocznie.

Pociąg z Polski wiezie do Hiszpanii towary IKEA. W drodze powrotnej do zabiera ubrania koncernu Inditex czyli marki Zara, Bershka czy Massimo Dutti.

IKEA: Pociąg i statek zamiast ciężarówki

IKEA realizuje 2 miliony przesyłek rocznie, a 4,3 proc. całkowitego śladu klimatycznego łańcucha wartości IKEA pochodzi z transportu produktów. Zarówno IKEA jaki i Inditex chcą w ten sposób obniżyć emisję dwutlenku węgla na jednej z najdłuższych długodystansowych tras kolejowych w Europie.

Jednym z głównych priorytetów IKEA jest redukcja emisji dwutlenku węgla z transportu każdego produktu średnio o 70 proc. do 2030 r. w porównaniu z 2017. Kluczową inicjatywą mającą na celu osiągnięcie tego celu jest zmiana transportu z transportu drogowego na intermodalny.

- Tylko współpracując z naszymi partnerami możemy przekształcić branżę transportową i zwiększyć udział transportu intermodalnego w europejskiej sieci kolejowej – mówi Dariusz Mroczek, Category Area Transport Manager, IKEA Supply Chain Operations.

- IKEA transportuje duże dostawy z Polski do Hiszpanii, a Inditex przewozi duże ilości towarów z Hiszpanii do Polski, w związku z czym możliwość zapełnienia pociągu w obu kierunkach jest niezbędna do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla- dodaje.