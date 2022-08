Poczta Polska: rośnie sprzedaż pamiątek i dekoracji

W ofercie sprzedażowej w urzędach i filiach spółki, znajdują się m.in. artykuły piśmiennicze i biurowe, towary okolicznościowe, tzw. towary impulsowe, gry i zabawki, wydawnictwa książkowe oraz produkty sezonowe.

Rosną towary okolicznościowe i biurowe

Pozytywne wyniki to efekt ewaluacji oferty oraz dostosowania asortymentu do preferencji klientów. Porównując rok do roku, jedną z największych dynamik sprzedaży – ok. 140% – spółka zanotowała w zakresie sprzedaży towarów okolicznościowych. Do tej grupy asortymentowej zaliczane są np. akcesoria i towary osobiste (m.in. portfele, torebki), artykuły regionalne, pamiątki, dekoracje.

Ok. 120% dynamikę sprzedaży Poczta Polska odnotowała w kategorii artykuły piśmiennicze i biurowe oraz towary impulsowe. Do drugiej grupy zaliczają się m.in. napoje i słodycze, herbaty, kosmetyki i baterie. Wzrosty sprzedaży spółka ma także w takich kategoriach jak książki, kartki widokowe i gospodarstwo domowe.

W asortymencie placówek pocztowych prócz stałych kategorii produktowych dostępne są także artykuły sezonowe. W tym roku są to m.in. mapy, przewodniki, widokówki, magnesy regionalne, okulary słoneczne, plażowe zestawy zabawek czy preparaty odstraszające komary. Artykuły te dostępne są m.in. w miejscowościach turystycznych.

Klienci głównie z małych miejscowości

Aktualnie towary w placówkach pocztowych najczęściej kupowane są przez osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, nie kupują on-line lub przed zakupem chcą obejrzeć dany produkt. Do palcówek pocztowych przychodzą także ludzie, którzy lubią kupować w małych punktach, blisko domu i wspierają polski biznes.

Warto podkreślić, że począwszy od 2017 roku działalność handlowa w Poczcie Polskiej została uporządkowana i zcentralizowana. Wycofano wówczas blisko dwa tysiące słabo sprzedających się pozycji. Jest to istotne wsparcie w utrzymaniu sieci urzędów i filii pocztowych.

80% urzędów i filii pocztowych generuje straty

Spółka zobligowana jest przepisami prawa do posiadania placówek na terenie całego kraju, niezależnie od ich rentowności. W związku ze spadającym z roku na rok wolumenem przesyłek listowych, które były dotychczas głównym źródłem dochodu dla Poczty Polskiej, blisko 80% urzędów i filii pocztowych generuje straty. Sprzedaż asortymentu jest jednym z kluczowych czynników, które ograniczają negatywne następstwa finansowe utrzymywania nierentownej sieci placówek.

Aktualnie Poczta Polska systematycznie poszerza i modyfikuje asortyment w placówkach pocztowych. Oferta handlowa zależna jest od lokalizacji, wielkości placówki, regionu, potrzeb klientów i pory roku.