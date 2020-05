Poczta Polska: Wzrosła sprzedaż skrzynek na listy

W kwietniu br. w placówkach Poczty Polskiej aż ośmiokrotnie wzrosła sprzedaż skrzynek pocztowych w porównaniu do kwietnia 2019 roku. Od 22 kwietnia listy polecone mogą być w związku z epidemią doręczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych, a nie do rąk adresata. To rozwiązanie, które zostało wprowadzone z uwagi na potrzebę zapewnienia większego bezpieczeństwa pocztowców oraz klientów. Dzięki temu zwiększa się przekazywanie przesyłek w sposób bezdotykowy. Warunkiem otrzymania przesyłki do skrzynki jest umieszczenie jej w miejscu dostępnym dla listonosza, zgodne z prawem pocztowym.

Dużym zainteresowaniem klientów placówek cieszą się maseczki ochronne wielorazowego użytku. W ciągu ostatniego miesiąca Poczta Polska sprzedała kilkadziesiąt tys. tych produktów polskiej produkcji. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się także preparaty do dezynfekcji rąk. Aktualnie w ofercie jest sześć rodzajów żeli, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.