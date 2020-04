Poczta Polska z ofertą maseczek po 9.99 zł za sztukę

Poczta Polska będzie sprzedawać maseczki i żele do dezynfekcji rąk, fot. materiały prasowe

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Wyprodukowane w Polsce maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych oraz w sklepie internetowym spółki. Poczta planuje także wprowadzenie do oferty żeli do dezynfekcji rąk.

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku w cenie 9,99 zł za sztukę. Pierwsze partie maseczek są już dostępne w placówkach w woj. mazowieckim i łódzkim. Kolejne dostawy sukcesywnie będą realizowane w tym tygodniu. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju najpóźniej 20 kwietnia. Produkt będzie można także kupić w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk, cena za komplet wynosi 49,95 zł.

Producentem maseczek jest firma Prakt Practical Equipment Sp. z o.o.