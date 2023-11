Pogoda nie popsuła biznesu CCC

Dzięki rozwojowi omnichannelowego modelu biznesowego Grupa CCC utrzymuje wysoki (51%) udział e-commerce w przychodach oraz zwiększa udział aplikacji mobilnych w sprzedaży. Szyld CCC z blisko dwukrotną poprawą rentowności w ciągu roku to najbardziej rentowny segment w grupie.

CCC stawia na omnikanałowy model biznesowy

Grupa CCC III kw. 2023 r. (sierpień-październik) osiągnęła przychody na zbliżonym rdr poziomie, tj. 2,4 mld zł. Najwyższe wzrosty sprzedaży odnotował segment HalfPrice (+53%) - wspierane kontynuowanym rozwojem sieci oraz wzrostem przychodów w sklepach porównywalnych (LFL).

Cały rynek handlu mierzył się w III kw. 2023 r. z wyzwaniami spowodowanymi m.in. wciąż odbudowującym się sentymentem konsumenta oraz skrajnymi anomaliami pogodowymi, w tym głównie wysokimi temperaturami września, które wpłynęły na pogorszenie sprzedaży.

Poprawa doświadczenia zakupowego oraz dostępność atrakcyjnej oferty produktowej w innowacyjnym modelu omnichannel wpłynęły na utrzymanie wysokiego udziału e-commerce w sprzedaży Grupy CCC. W III kw. 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 51% (bez zmian rdr).

- Naszym priorytetem pozostaje budowanie rentownej i odpornej na turbulencje organizacji, dlatego wzmacniamy nasz omnikanałowy model biznesowy. Stale pracujemy nad cyfrowym doświadczeniem klientów w każdym z naszych szyldów, monetyzując wcześniejsze inwestycje, w tym rozwój aplikacji mobilnych, by skuteczniej pozyskiwać i lojalizować klienta. Już dzisiaj aplikacja mobilna odpowiada za ok. 40% przychodów w ccc.eu. Podwoiliśmy również w ciągu roku sprzedaż poprzez aplikację mobilną MODIVO i eobuwie.pl. Widzimy dalszy potencjał do ich rozwoju – mówi Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC.

Optymalizacja zapasów i aktywne zarządzanie cenami

W trzecim kwartale marża brutto grupy umocniła się o 0,2 p.p. rdr do poziomu 48,2%, głównie za sprawą skokowego wzrostu marży brutto w szyldzie CCC (59%, +5,2 p.p. rdr).

- Atrakcyjna i jakościowa oferta, zoptymalizowany poziom zapasów oraz aktywne zarządzanie cenami i konserwatywne podejście do polityki rabatowej, pozwoliło na znaczący wzrost marży w szyldzie CCC pomimo niesprzyjającej sprzedaży kolekcji AW, ciepłej jesieni i większego udziału odsprzedaży kolekcji letniej – komentuje Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów, CFO Grupy CCC.

Grupa CCC utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową w każdej z linii biznesowej. W III kw. 2023 r. koszty sprzedaży i administracji w całej grupie były niższe o 4% rdr, przy wzroście powierzchni handlowej o 11%. Tylko w samym szyldzie CCC koszty sprzedaży i administracji były niższe o 17% rdr (piąty kwartał z rzędu poprawy wskaźnika), pomimo inflacyjnego otoczenia biznesowego.

- Przed nami najważniejszy okres sprzedażowy roku. Maksymalizujemy nasze wysiłki we wszystkich szyldach, aby w pełni wykorzystać ten moment. Jesteśmy do niego dobrze przygotowani, przewidujemy, że w kolejnych okresach w pełni widoczny będzie efekt wprowadzonej optymalizacji kosztowej. Mamy modowy i atrakcyjny cenowo produkt, a stopniowo odbudowujący się sentyment konsumencki oraz wyhamowująca inflacja, nastrajają nas pozytywnie na kolejne kwartały – ocenia Karol Półtorak.

W III kw. 2023 r. Grupa CCC uzyskała wynik EBITDA na poziomie 213 mln zł, osiągając rentowność 8,8% (+1,8 p.p. rdr). Za sprawą skokowej poprawy marży brutto i wysokiej dyscypliny kosztowej, najbardziej rentownym segmentem w grupie pozostaje CCC (20-proc. marża EBITDA) – kolejny z rzędu kwartał poprawy wyniku w ujęciu rdr. Rentowność Grupy Modivo pozostaje pod wpływem realizowanego zgodnie z planem programu redukcji zapasu.

CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija ona sprzedaż również w segmencie off-price. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i ok. 1 000 sklepów

w 28 krajach pod markami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.