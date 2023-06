Pogoda pokrzyżowała sprzedaż modowego giganta

Pogoda pokrzyżowała sprzedaż H&M?

H&M jako przyczynę rozczarowującej sprzedaży podaje gorszą pogodę niż w zeszłym roku (zwłaszcza w Europie), ale jednocześnie twierdzi, że wyniki wracają wreszcie do poziomu sprzed Covid-19. Dla wyjaśnienia: dla H&M „drugi kwartał” trwa od marca do maja, czyli nie obejmuje dobrze rozpoczętego sprzedażowo czerwca. Na szczegółowe wyniki kwartalne musimy poczekać do 29 czerwca.

Inditex odporny na warunki

Szczególnie bolesną okolicznością dla Szwedów jest fakt, że ich główny rywal, Inditex, zdołał w tym samym czasie znacząco zwiększyć sprzedaż. W ostatnim kwartale grupa, do której należy m.in. Zara, odnotowała wzrost o 15%.

Są też dobre wieści: według agencji Reuters, H&M może wykorzystać dobry jak dotąd początek czerwca i kolejny kwartał (czerwiec -sierpień) zakończyć wzrostem o 5% (w lokalnej walucie). Może w tym pomoc powrót turystów do Europy.