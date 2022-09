Polka w globalnych strukturach zarządczych Grupy Ingka

Anna Pawlak-Kuliga w latach 2016-2018 była Prezeską IKEA Retail w Polsce, odpowiadała za agendę komercyjną, wdrożenia wielokanałowe i zrównoważony rozwój. W tym czasie IKEA rozwinęła w Polsce nowe kanały sprzedaży, stworzyła IKEA Centrum dla Firm, pierwszy na świecie Hub Innowacyjny dla IKEA oraz centrum rekrutacji Twoje Studio Pracy.

Od września 2018 r. Anna Pawlak-Kuliga zaczęła swoją przygodę zawodową w Chinach. Jako Prezeska Grupy IKEA w Chinach kierowała wszystkimi firmami Grupy Ingka w Chinach kontynentalnych i przeprowadziła największą transformację firm IKEA na tamtejszym rynku.

„Rozpoczęliśmy transformację jako cash and carry. Dziś jesteśmy prawdziwą firmą omnichannelową, dostępną dla niemal całego chińskiego rynku poprzez różne kanały: standardowe sklepy IKEA, mniejsze formaty sklepów IKEA, pierwszy na świecie “Sklep jutra”, stronę internetową ikea.cn, IKEA APP, sklep Tmall, sklep Wechat, kanał Tik Tok, centrum obsługi klienta oraz innowacyjne jednostki logistyczne. Wszystko zasilane przez nasze lokalne centrum rozwoju produktu i lokalny digital hub. Aż 90% zamówień dociera do naszych klientów samochodami zeroemisyjnymi” – mówi Anna Pawlak-Kuliga.

Anna ma rozległe doświadczenie biznesowe. Przed podjęciem pracy w IKEA pracowała w sektorze prawniczym, a następnie w retailu w Wielkiej Brytanii. Do IKEA dołączyła we wrześniu 2008 r. i przez lata pracowała na stanowiskach kierowniczych w pionie finansowym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2012 r. przeniosła się do Polski.