Półki w Decathlonie świecą pustkami. Sezon zaskoczył

W ostatnich tygodniach wiele osób zdecydowało się na zakup akcesoriów rowerowych, aby w pełni korzystać z rozpoczętego sezonu rowerowego. Niestety, taki nagły zryw w zainteresowaniu rowerami sprawił, że w wielu sklepach zaczęły pojawiać się pustki na półkach. Szczególnie dotkliwie odczuwają to klienci warszawskich sklepów Decathlon, którzy mają trudności w zaopatrzeniu się w niezbędny osprzęt. Jak informują klienci, problem jest nawet z dostępnością dętek rowerowych.

Braki dotykają również magazyny Decathlonu

Z tego co udało się ustalić redakcji portalu dlahandlu.pl, problemy z brakiem dostępności akcesoriów nie ograniczają się tylko do sklepów stacjonarnych. Problem z dostępnością osprzętu może być nie tylko chwilowym wyprzedaniem się ze sklepowych półek. Sprzedawcy informują, że są również braki w magazynach.

Mimo trudności, sieć Decathlon wciąż pozostaje jednym z najbardziej popularnych miejsc zakupu sprzętu rowerowego w Polsce.

Puste półki w Decathlon szansą dla małych firm?

Na całej sytuacji z chęcią korzystają małe stacjonarne sklepy rowerowe, które mogą się pochwalić zgromadzonymi wcześniej zapasami. Na co dzień większość zakupów osprzętu rowerowego dokonuje się w dużych sieciach, gdzie trzeba przyznać, ceny są atrakcyjniejsze niż w lokalnych serwisach rowerowych. To z czym te firmy muszą się zmierzyć, to dobra przepustowość w sezonowaniu rowerów.

- Niestety, klienci często odkładają przygotowanie swojego roweru na sezon do ostatniej chwili. Wówczas musimy zmagać się z dużą ilością zleceń, których sprawdzenie i przygotowanie zajmuje sporo czasu. Niestety, nasze możliwości magazynowania rowerów są bardzo ograniczone. To szkoda, ponieważ w sezonie zimowym branża rowerowa jest martwa, a wtedy powinniśmy mieć więcej zleceń na większe naprawy, mówi przedstawiciel jednego z warszawskich serwisów rowerowych.