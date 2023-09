Polska biżuteria za granicą. Strategia online czy offline?

Ekspansja online wcale nie jest łatwiejsza od ekspansji offline. Wydaje się, że internet nie ma awarii, nie wymaga inwestycji w meble, początkowej w sklep. Natomiast wymaga takiej samej pracy w dostosowaniu się do klienta lokalnego, jak praca przy ekspansji fizycznych sklepów - ocenia Tomasz Kwiatkiewicz, prezes firmy YES Biżuteria. Dochodzą kwestie językowe, kulturowe. To nie tylko proste przetłumaczenie strony na lokalny język. Trzeba nauczyć się sposobu komunikacji z klientem, dostosować asortyment, ceny do innego rynku. Ważnym elementem ekspansji zagranicznej jest też strategia marketingowa. Marka powinna być spójna na wszystkich rynkach. Natomiast oczekiwania klientów nie zawsze są tożsame.

– Ekspansja zagraniczna jest dużo łatwiejsza w krajach regionu, czyli w krajach Europy Środkowo-Wschodniej niż w Europie Zachodniej. I gdy obserwujemy polskie marki, które wychodzą za granicę, najczęściej najpierw do krajów regionu, dopiero później na Zachód. Stąd też nasza strategia zakłada w pierwszej perspektywie ekspansję zagraniczną w Europie Środkowo-Wschodniej, dopiero później w krajach Europy Zachodniej. To ze względu na to, że tam jest większa konkurencja – marek, które są tam osadzone od pokoleń, mają zbudowaną mocną relację z klientami - mówi – serwisowi eNewsroom.pl Tomasz Kwiatkiewicz, prezes firmy YES Biżuteria. - Dodatkowo na zachodzie polskie marki mają słabą konotację. Na zachodzie marka niemiecka zawsze będzie kojarzona z czymś lepszym niż marka polska. Jednak największą trudnością jest to, że musimy w Europie Zachodniej konkurować z dużo silniejszej markami, które działają na swoim terenie, mają swoich klientów, relacje, które budowały od wielu lat. No i przede wszystkim jest to rynek dużo bardziej konkurencyjny. Dotyczy to zarówno offline, jak i online. Paradoksalnie rynek niemiecki, jeżeli chodzi o online, jest chyba jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie – podkreśla.