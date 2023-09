Polska branża odzieżowa stoi na skraju bankructwa

Branża odzieżowa sezon wiosenno-letni ma za sobą. Z jakim nastrojami wkracza w sezon jesienno-zimowy?

Paweł Pawlak: - Branża przeżywa zastój. Może doprowadzić to do całkowitej utraty płynności finansowej. Nie prowadzimy w ogóle sprzedaży. Jest to związane z wysokimi temperaturami. Odzież na jesień zaczynamy sprzedawać już w połowie sierpnia, tymczasem w tym roku nie realizujemy sprzedaży. Przewiduje się wysokie temperatury do 15 października, a nawet mówi się, że do listopada, co naprawdę byłoby potężną klęską dla naszej branży. Przewidywana sprzedaż jesienią, gdybyśmy przyjęli, że sprzedajemy od 15 sierpnia, powinna stanowić czterokrotność obecnych zamówień przez butiki i hurtownie towaru jesiennego i do 1 listopada jeszcze dwukrotność. Ale, jak widzimy, tak się nie dzieje. Idzie za tym brak płynności finansowej i brak pieniędzy na zakup tkanin, dodatków i płatności, jak czynsze, opłaty za energię, pensje, ZUS, podatki i wiele innych kosztów związanych z prowadzeniem firmy, uwzględniając też codzienny budżet na normalne utrzymanie siebie i swoich rodzin.

Jak scharakteryzowałby pan sytuację firm w branży?

- Branża odzieżowa jest bardzo dochodowa dla budżetu kraju. Nie stać Polski na to, aby przestała istnieć, ale jeśli nie dostaniemy natychmiastowej, doraźnej pomocy, jest ogromna szansa, że upadnie. Stoją bowiem wszystkie płatności, wszystkie systemy funkcjonowania naszych firm. Bez natychmiastowego wsparcia może dojść do klęski i branży odzieżowej w Polsce po prostu nie będzie. Dlatego prosimy rząd o pomoc w systemie pilnym, natychmiastowym, związaną z błyskawicznym wsparciem naszych firm, abyśmy mogli dalej normalnie funkcjonować, tworzyć, pracować, płacić pensje swoim pracowników, żeby nasze fabryki się nie zatrzymały. Aby firm mogły - uwzględniając zły sezon jesienny, a nawet zimowy - przystąpić do następnego sezonu, by mogły zatowarowanie, które teraz mamy, sprzedać w przyszłym roku.

Co dałaby szybka pomoc?

- Dofinansowanie pomoże nam na uniknąć całkowitego zastoju, zwolnień pracowników. Nasze firmy budowane były przez lata. Zajmuję się branżą odzieżową od ponad 30 lat. Tworzyłem ekipę pracowników przez długi czas, są to fachowcy. Stworzyliśmy im bardzo dobre miejsca pracy. Posiadamy nowoczesny system maszyn do produkcji odzieży i nowoczesne systemy wspomagające. Nasza branża jest systemem połączonym z wieloma innymi branżami. To ogromna rzesza ludzi i firm, które z nami współpracują. Współpracujemy z producentami i importerami tkanin, producentami guzików, pudełek, opakowań, wieszaków plastikowych oraz metalowych, wykorzystujemy duże ilości stali, która się sprzedaje na terenie całego kraju do wyposażenia butików, sklepów z odzieżą, a także wiele innych materiałów i komponentów. Nasza branża wspomaga finansowo, a wręcz utrzymuje przeróżne inne branże. Niektóre z nich też na pewno zagrożone będą upadkiem, gdy dojdzie do zatrzymania płynności naszych firm.

Moda polska (fot. mat. pras.)

Jakie są główne przyczyny utraty płynności w branży i czym ona grozi?

- Utrata płynności wynika z powszechnych kłopotów finansowych spowodowanych tym, że zastój w branży odzieżowej trwa już od lipca. Jak wspominałem, zwykle 15 sierpnia zaczyna się sprzedaż odzieży na jesień tymczasem nie mieliśmy jeszcze odbioru żadnej partii produkcji jesiennej czy jesienno-zimowej. Nasze budżety są nadwyrężone i praktycznie nie ma funduszy na dalszą produkcję, podtrzymanie pracy fabryk i działalności firm.

Jak powinna wyglądać pomoc dla branży?

- Analizowaliśmy, według jakich wskaźników liczyć wielkość pomocy finansowej, szybkiej, bez biurokracji. Według mnie wsparcie powinno być przyznawane w oparciu o liczbę pracowników: 10 punktów za 10 pracowników, 30 punktów za 30 pracowników i tak dalej. Odzwierciedlałoby to ogólne potrzeby firmy: ilość niezbędnej do produkcji tkaniny, komponentów, dodatków, dzierżawę obiektów, czynsze, koszty energii, pensji i innych składników kosztowych. Takie doraźne wsparcie zapobiegłoby wstrzymaniu produkcji. Pozwoliłoby też na zmagazynowanie bez większych strat nie sprzedanego towaru, który moglibyśmy sprzedać w przyszłym roku. Zapobiegłoby też zwalnianiu pracowników, co jest najważniejsze. Nasze ekipy budowaliśmy naprawdę bardzo długo. Są to najlepsi specjaliści w swoim fachu. Jeśli branża się zatrzyma, nie odbudujemy jej już nigdy. Polska znana jest z tego, że szyjemy najlepszą odzież, najlepsze kreacje i - uważam – nie mogą one zniknąć z spółek sklepów i butików naszym kraju, ale i na całym świecie. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to, że gdzieś popełniony został błąd.

Z naszych analiz wynika też, że strona rządowa powinna w dalszym etapie pomóc w budowaniu sieci domów mody polskich producentów, aby oni w puntach magazynowania i spedycji mogli zmagazynować towar, który byłby sprzedawany w sieci galerii z polską modą na terenie całego kraju. Nie jesteśmy w stanie zbudować takiej sieci bez pomocy strony rządowej i potężnego kapitału inwestorów. Ale aby do tego doszło, musi być pierwszy krok – natychmiastowa doraźna pomoc branży, bo za chwilę będziemy mówić o niej w czasie przeszłym. Jest przysłowiowa „za pięć dwunasta”. Przypomnę, że w czasie pandemii polska branża odzieżowa została dotknięta kryzysem, gdyż zamknięto butiki i sklepy. Wtedy nasze fabryki do pewnego momentu podtrzymywały produkcję własnymi siłami, ale nastąpiło szybkie wsparcie, gdy przedstawiliśmy stronie rządowej problem. Wierzę, że teraz też tak się stanie.

A jeśli nie? Co wówczas czeka pana firmę?

- Polskie firmy odzieżowe poradziły sobie jakością, są cenione na świecie, ale mogą zniknąć ze światowej mapy mody. Przyczyna jest zewnętrza, są nią zmiany klimatyczne. Jesteśmy zależni od pogody, która teraz powoduje ryzyko bankructwa, całkowitego wyłożenia się firm. Moja firma zatrudnia około 45 osób i możliwe, że finansowo jeszcze wytrzymam do końca tego tygodnia. Znajduję się w podobnej sytuacji jak wiele innych firm z branży odzieżowej. Przeglądają one rachunki i wybierają te, które są w stanie zapłacić, natomiast pozostałe opłaty wstrzymują.