Polska marka debiutuje w Wielkiej Brytanii, drogerii Notino i MakeUp

Równolegle, w ramach kampanii crowdinvestingowej, trwa emisji akcji FerrumLabs, której celem jest m.in. wzrost skali produkcji, niezbędny przy tak intensywnej ekspansji zagranicznej.

Rynek kosmetyków w Wielkiej Brytanii to trzeci pod względem wielkości rynek europejski. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Euromonitor International wartość sprzedanych kosmetyków w 2020 roku osiągnęła tam 10,7 mld Euro, plasując kraj tuż za Niemcami (14 mld Euro) oraz Francją (11,4 mld Euro). Prognoza na 2021 rok zakłada ogólnoświatowy wzrost rynku kosmetycznego na poziomie 7,9% w porównaniu r/r. Obostrzenia pandemiczne wraz z izolacją społeczną, zmieniły preferencje zakupowe Brytyjczyków. Przedstawiciele Beauty Base - czołowej sieci drogerii w Wielkiej Brytanii - odnotowali, że podczas gdy spadła sprzedaż kosmetyków do makijażu i perfum, wzrosła popularność produktów odpowiedzialnych za pielęgnację skóry. W drugim półroczu 2020 roku, zaobserwowano 200-procentowy wzrost sprzedaży kosmetyków pielęgnacyjnych, takich jak: kremy nawilżające, balsamy do rąk, balsamy do ciała. Co ciekawe, aż o 300 proc. wzrosła kategoria męskiej pielęgnacji.

Polska marka z międzynarodowymi ambicjami

Potencjał rynku brytyjskiego oraz rosnące tam zainteresowanie kosmetykami dla mężczyzn postanowili wykorzystać twórcy polskiej marki True men skin care, która zadebiutowała na rodzimym rynku na początku 2021 roku. Za projektem stoi Maciej Adamaszek, twórca marek, m.in. sieci „W Biegu Cafe”, który dostrzegł niszę na rynku kosmetyków po tym, jak sam zaczął poszukiwać skutecznych produktów w rozsądnych cenach. W efekcie powstała marka True men skin care.

Kosmetyki są w sprzedaży zarówno dla klienta indywidualnego, ale są też dystrybuowane do specjalistycznych salonów kosmetycznych w całej Polsce. Niedawno marka weszła także do asortymentu największego polskiego sklepu online specjalizującego się w profesjonalnej pielęgnacji – Topestetic.pl a z końcem lipca rozpoczyna współpracę z Notino, największym sklepem internetowym z perfumami i kosmetykami w Europie.

Z kolei MakeUp oferuje produkty partnerów do 19 państw, gdzie dysponuje bazą 300 mln aktywnych klientów. Roczna sprzedaż oscyluje na poziomie 50 mln produktów.

W styczniu br., gdy FerrumLabs rozpoczęło sprzedaż produktów True men skin care przychód przekroczył kwotę 7 tys. zł, podczas gdy w I kwartale już 40 tys. zł. W samym kwietniu sprzedaż przekroczyła 42 tys., z kolei wstępne szacunki wskazują na 200 tys. zł przychodu w pierwszym półroczu.

Strategiczny rynek brytyjski

Model sprzedaży kosmetyków True men skin care, pozwalający na dynamiczną ekspansję zagraniczną, jest oparty o ścisłą współpracę z Amazonem - największym sklepem e-commerce na świecie. Spółka posiada status paneuropejskiego partnera Amazon Prime, dzięki temu kosmetyki polskiej marki są dostępne w 24h od momentu zakupu. Poza Polską, kosmetyki True men skin care są dostępne w sprzedaży w Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii oraz we Włoszech. Z końcem czerwca marka zadebiutowała także w Wielkiej Brytanii. Wspólnie daje to rynek o wielkości 350 mln obywateli.

Trwa emisja crowdinvestingowa FerrumLabs

Poza ekspansją zagraniczną Spółka FerrumLabs stawia też na projekty mające na celu rozwój na rodzimym rynku. Firma prowadzi aktualnie publiczną emisję akcji na platformie Beesfund, o łącznej wartości niemal 1,5 mln zł. Póki co firma pozyskała 225 tys. zł. W jej ramach inwestorzy mogą kupić akcje spółki i dołączyć tym samym do kosmetycznego biznesu dla mężczyzn. Pozyskane środki od nowych akcjonariuszy mają posłużyć m.in. na zwiększenie skali produkcji oraz rozszerzenie asortymentu kosmetyków. W ciągu 3 lat FerrumLabs planuje także wejście na rynek NewConnect.