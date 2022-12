Polska marka jubilerska wprowadza płatności odroczone

Klienci W.KRUK już od grudnia mogą płacić korzystając z 30-dniowego odroczenia płatności, bez dodatkowych opłat, lub z wygodnych systemów ratalnych (od 3 do 24 miesięcy).

Gorący okres w handlu biżuterią

„Grudzień jako termin rozpoczęcia współpracy z Mokka nie jest przypadkowy. To najgorętszy okres w roku dla branży jubilerskiej. Nasi klienci poszukują najlepszej oferty w zakresie biżuterii i zegarków oraz jak najlepszej jakości doradztwa i obsługi. Komplementarność usług jest niezwykle istotna. W.KRUK zapewnia unikalny produkt i profesjonalne doradztwo, a nasz partner Mokka dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie w postaci płatności odroczonej.” – podsumowuje Łukasz Bernacki, Prezes Zarządu W.KRUK.

Polacy polubili płatności odroczone

Polacy najczęściej w Europie korzystają z tzw. płatności odroczonych. Jak podaje raport firmy doradczej Kearney, pt. "European Retail Banking Radar", aż 62 proc. Polaków przynajmniej raz użyło odroczonej płatności – to najwyższy wskaźnik w Europie. Za pomocą BNPL klienci najchętniej kupują elektronikę (36 proc.), a także odzież i dodatki (30 proc.). Sektor odroczonych płatności to obecnie ok. 10 proc. całego rynku pożyczkowego w Polsce. Szacuje się, że w przeciągu najbliższych 5 lat, odsetek płatności z wykorzystaniem produktów BNPL będzie rosnąć o 30% rocznie. W 2021 r. światowy rynek BNPL wart był 125 mld dol., a do 2030 r. ma osiągnąć wartość 3268 mld dol.

„Wprowadzenie opcji ‘kup teraz zapłać później’ przynosi sklepom szereg korzyści biznesowych takich jak zwiększenie średniej wartości koszyka zakupowego, wyższą konwersję sprzedaży, a także nowe grupy klientów. To niekwestionowane zalety, które zarówno krótko jak i długoterminowo przekładają się na wzrost wyników finansowych sieci sprzedaży niezależnie od branży, w której działają.” – mówi Marek Biernacki, zarządzający Mokka w Polsce.