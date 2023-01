Polska marka Lancerto zdeklasowała konkurencję

Sprzedaż LFL Lancerto wzrosła rok do roku na platformie Zalando aż o 900 proc. Dzięki takiemu wynikowi polska marka odzieży premium zdeklasowała konkurencję i otrzymała nagrodę Priceless Partner Award 2022 przyznawaną co roku przez Connected Retail by Zalando.