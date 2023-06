Polska marka sięga po AI. Jako pierwsza wie czego pragną kobiety

“Rooftop by Gatsby stał się jedynym miejsce w Polsce, gdzie wirtualna rzeczywistość była najważniejszym bohaterem. To właśnie tutaj historia i nowoczesność spotykają się w jednym punkcie. Rooftop by Gatsby to idealne miejsce do przedstawienia tak przełomowej kolekcji. Wyjątkowy charakter, inspirujący design oraz panoramiczne widoki zapewniły niezapomniane tło dla wydarzenia, które zrewolucjonizowało sposób, w jaki dotychczas postrzegano modę” - podkreśla Monika Szyndler, główna projektantka i założycielka marki NAOKO.

Współpraca klientek i sztucznej inteligencji stworzyła kolekcję NAOKO (zdjęcia), fot. mat. prasowe

Jedyny taki pokaz kolekcji w Polsce

Materiały wizualne powstałe w wyniku połączenia materiałów wideo obrobionych w narzędziach AI zapełniały przestrzeń i pozwalały zapoznać się z projektem marki. Pokaz w formie filmu został wyświetlony dla wszystkich odwiedzających i był kulminacyjnym elementem wydarzenia. W trakcie całego wydarzenia NAOKO pozwoliło swoim gościom poznać osiągnięcia sztucznej inteligencji i przetestować niespotykane rozwiązanie takie jak rozmowę z awatarem NAOKO GIRL, która zaskakiwała zgromadzonych swoją wiedzą na temat najnowszej kolekcji.

Marka zadbała o atrakcje na najwyższym poziomie, oferując jedyny w swoim rodzaju NAOKO VR EXPERIENCE, dzięki któremu NAOKO.AI była na wyciągnięcie ręki. Ostatnią z atrakcji, jaką marka przygotował dla zaproszonych był NAOKO FASHION MAPING 3D, statyczna projekcja składająca się z elementów kolekcji, tworząca immersyjne doświadczenie.

Pierwsza w Polsce kolekcja stworzona przez społeczności marki

W procesie projektowania kolekcji NAOKO.AI wzięły udział klientki marki z całego świata. Proces współtworzenia rozpoczął się od ankiet w których wzięło udział blisko 50 tys. osób. Dodatkowo, organizowane były warsztaty online oraz webinaria, które obejrzało ponad 100 tysięcy osób. Te interaktywne spotkania umożliwiły klientkom wyrażenie swojej opinii i wpływ na każdy aspekt tworzonej kolekcji, takie jak modele, fasony, palety kolorów, składy materiałowe czy rodzaje tkanin. Po raz pierwszy, głos klientek miał realny wpływ na ostateczny kształt produktów. Następnie za pomocą zaawansowanych algorytmów AI, zebrane dane zostały przeanalizowane i przetworzone. Na ich podstawie sztuczna inteligencja zaproponowała kształt kolekcji oraz stworzyła moodboardy i wizualizacje produktów.

“Mystical Mirage” i “Desert Dancer” pierwszymi liniami stworzonymi przez sztuczną inteligencję

Kolekcja NAOKO.AI składa się z dwóch linii: “Mystical Mirage” oraz “Desert Dancer”, które powstały na podstawie 700 000 odpowiedzi.

Ubrania z kolekcji NAOKO.AI posiadają unikalne tokeny NFT współtworzone przez markę Go2NFT, dzięki którym każdy produkt posiada certyfikat oryginalności, który łączy dwa światy fizyczny z cyfrowym.