Polska sieć marketów budowlanych ma 16 sklepów. Wchodzi do kolejnego województwa

Najnowszy sklep w Barczewie znajduje się w parku handlowym przy ul. Wojska Polskiego 31C. Właściciele chętnie wybierają parki handlowe jako lokalizacje sklepów, bo cieszą się one dużą popularnością wśród klientów.

Otwarcie marketu w Barczewie będzie trwało od 5 do 7 października. Seć przygotowała dla swoich klientów wiele promocji. W sklepie można skorzystać także z wygodnej kasy samoobsługowej, zwrotów towarów aż do 365 dni oraz bezpłatnego transportu w promieniu 20 km od sklepu.

HIPPER.pl otwiera się stacjonarnie

Marka HIPPER.pl powstała w 2021 roku i w kwietniu tego samego roku otworzyła swój pierwszy sklep stacjonarny. Od tego czasu na terenie całej Polski powstało już 15 marketów sieci oraz sklep internetowy. Sieć marketów HIPPER.pl Dom & Ogród oferuje wszystko, co potrzebne do budowy, remontu, renowacji i wyposażenia domu i ogrodu.

W tej chwili markety HIPPER.pl można znaleźć w Zelowie, Koziegłowach, Świnoujściu, Szubinie, Środzie Wielkopolskiej, Nakle nad Notecią, Osiu, Witkowie, Tucholi, Nowogardzie, Przasnyszu, Jastrowiu, Zambrowie, Biłgoraju oraz Bogatyni. Sieć HIPPER.pl stawia na mniejsze miasta i miejscowości, by lokalnie i po sąsiedzku zaopatrywać ich mieszkańców w asortyment niezbędny w każdym domu i ogrodzie.

W planach na lata 2023-2024 są już kolejne lokalizacje – zgodnie z zapowiedzią właścicieli marki, HIPPER.pl nie zamierza zwalniać tempa i będzie rozszerzać swój zasięg o kolejne województwa.

Lista sklepów HIPPER.pl

Market Budowlany HIPPER.pl w Nakle nad Notecią

ul. Poznańska 20

89-100 Nakło nad Notecią

Market Budowlany HIPPER.pl w Witkowie

ul. Kosynierów Miłosławskich 25

62-230 Witkowo

Market Budowlany HIPPER.pl w Osie

ul. Dworcowa 9e

86-150 Osie

Market Budowlany HIPPER.pl w Tucholi

ul.Świecka 91g

89-500 Tuchola

Market Budowlany HIPPER.pl w Przasnyszu

ul. Leszno 6

06-300 Przasnysz

Market Budowlany HIPPER.pl w Zambrowie

ul. Białostocka 28a

18-300 Zambrów

Market Budowlany HIPPER.pl w Środzie Wielkopolskiej

ul. Berwińskiego 1

63-000 Środa Wielkopolska

Market Budowlany HIPPER.pl w Szubinie

ul. Pałucka 1

89-200 Szubin

Market Budowlany HIPPER.pl w Świnoujściu

ul. Karsiborska 6

72-600 Świnoujście

Market Budowlany HIPPER.pl w Zelowie

ul. Żeromskiego 19a

97-425 Zelów

Market Budowlany HIPPER.pl w Nowogardzie

Generała Józefa Bema 10

72-200 Nowogard

Market Budowlany HIPPER.pl w Jastrowiu

ul. Roosevelta 6

64-915 Jastrowie

Market Budowlany HIPPER.pl w Biłgoraju

ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 18

23-400 Biłgoraj