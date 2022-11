Polska sieć podnosi się z poważnych kłopotów

Grupa Komputronik zwiększa przychody i zysk brutto

Według szacunkowych wyników od 1 kwietnia do 30 września Grupa Komputronik osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 10,2%, a także wygenerowała ponad 500% wzrost zysku brutto, co przekłada się na wartość 19,8 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 17 mln zł.



Bardzo trudna sytuacja na rynku w jakiej wszyscy się znaleźliśmy spowodowała, że wiele firm w tym roku zmaga się z wyzwaniami natury rentownościowej. My, pomimo rosnącej inflacji, wojny w Ukrainie i skomplikowanej sytuacji gospodarczej na świecie, radzimy sobie całkiem nieźle. To efekt przyjętej strategii biznesowej, intensywniejszym działaniom marketingowym i sprzedażowym oraz rozsądnej polityce kosztowej. Mamy też inne powody do poczucia satysfakcji. Po wielu miesiącach toczącego się postępowania sanacyjnego Komputronik Biznes skutecznie zakończył swoją restrukturyzację, a Komputronik S.A. oczekuje na uprawomocnienie się wyroku sądowego dotyczącego zatwierdzenia układu. Ta perspektywa znacznie poprawia naszą ocenę najbliższych kwartałów - komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

Nowe projekty Komputronik

Grupa Komputronik dzięki stabilnej sytuacji finansowej konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju. We wrześniu jako pierwsza sieć w Polsce i na świecie wdrożyła w wybranych salonach płatności spojrzeniem. Również sektor finansowy i ubezpieczeniowy dostrzega poprawiającą się kondycję firmę, co pozwoliło na uruchomienie finansowania sprzedaży. Także dostawcy zwiększają limity kredytu kupieckiego – wraz ze zwiększająca się skalą działalności handlowej Grupy Komputronik.

Grupa Komputronik w dalszym ciągu pracuje nad rozwojem swojej oferty usług oraz poszerzeniem dostępności produktów w swojej ofercie, które pozwolą jej zwiększyć skalę działania i w przyszłości generować jeszcze większe zyski.