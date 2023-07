Polska spółka kosmetyczna chwali się imponującym wzrostem eksportu

W samym czerwcu 2023 r. spółka wypracowała 3,1 mln zł i jest to wynik niższy niż w roku wcześniejszym o 8 proc. W minionym miesiącu Miraculum odnotowało 4-procentowy wzrost w eksportowym kanale sprzedaży: wpływy z tego tytułu wyniosły 0,6 mln zł.

- Po bardzo intensywnych wzrostach sprzedaży, bardzo nas cieszy stabilizacja wyników na wysokim poziomie. Widzimy, że nasze produkty coraz częściej znajdują miejsce na stałych listingach w sieciach, budując stabilną odsprzedaż i uniezależniając się od akcji in-out. Jest to wynik konsekwentnych działań wspierających brandy oraz wzrostu ich świadomości wśród klientów – komentuje Sławomir Ziemski, prezes zarządu Miraculum.

Miraculum stawia na eksport

W czerwcu 2023 r. Miraculum zrealizowało sprzedaż do nowych kontrahentów z Gruzji i Kazachstanu oraz do stałych klientów z USA, Hiszpani, Jordanii, Iraku, Rumunii. W ramach zamówień z Arabii Saudyjskiej do realizacji na III kwartał 2023 pozostały dostawy o łącznej wartości ok. 75 tys. USD.

Spółka systematycznie uczestniczy w branżowych imprezach targowych. W czerwcu przedstawiciele Miraculum byli obecni na Slavic B2Beauty – przeprowadzone rozmowy biznesowe powinny przełożyć się na nowe kontrakty.

Zmiany w zarządzie Miraculum

W minionym miesiącu miały również miejsce istotne zmiany w zarządzie Miraculum, zapoczątkowane w maju powołaniem Sławomira Ziemskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki, posiadającego pakiet 5% akcji Miraculum. Nowym członkiem zarządu został Jarosław Zygmunt, a dotychczasowy członek zarządu Marek Kamola został członkiem rady nadzorczej.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.