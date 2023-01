Polski brand modowy Sinsay otworzył sklep w Galerii Zaspa

Sinsay jest polską siecią sklepów należącą do polskiego przedsiębiorstwa odzieżowego LPP.

Sinsay jest polską siecią sklepów należącą do polskiego przedsiębiorstwa odzieżowego LPP. Marka powstała w 2013 roku. Obecnie w 18 krajach działa ponad 740 sklepów, z czego w Polsce – 281 sklepów stacjonarnych i sklep internetowy. Zarówno w sklepach, jak i w centrali sieci zatrudnionych jest 11 000 osób.

Sinsay: linie nie tylko dla nastolatków, młodych kobiet i mężczyzn

Nowy najemca to firma specjalizująca się w modzie ulicznej. W swojej ofercie posiada linie dla nastolatków, młodych kobiet, mężczyzn, a także ubrania ciążowe oraz produkty i akcesoria dla dzieci. Propozycje marki uzupełniają elementy wyposażenia wnętrz oraz linia kosmetyków do makijażu i pielęgnacji. Od stycznia oferta Sinsay dostępna jest także dla klientów Galerii Zaspa.

- Galeria Zaspa jest miejscem pierwszego wyboru dla lokalnej społeczności, chcemy zatem by oferta naszego centrum handlowego odpowiadała na ich potrzeby i rozwijała się oferując klientom sklepy z różnorodnym asortymentem. Cieszymy się, że Sinsay, popularna marka odzieżowa, dołączyła do grona naszych najemców uzupełniając tym samym ofertę modową galerii – mówi Joanna Szar, marketing manager w Galerii Zaspa.

Sklep Sinsay zlokalizowany jest na pierwszym piętrze centrum handlowego. Znajduje się pomiędzy sklepami Euro RTV AGD i KIK, w dawnej lokalizacji Exxelent. Ten ostatni został przeniesiony do lokalu obok Pepco i Ekspresu Krawieckiego.

Cele zrównoważonego rozwoju Sinsay i produkty z linii Eco Aware

Sinsay, jako marka LPP, realizuje cele zrównoważonego rozwoju i wprowadza na rynek coraz więcej produktów z linii Eco Aware, tworzonych z myślą o środowisku. W ramach Fundacji LPP udziela też pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizuje zawodowo młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) zlokalizowana jest w gdańskiej dzielnicy Zaspa. To najstarsze centrum handlowe w Trójmieście, znajdujące się na terenie dawnego lotniska we Wrzeszczu, którego początki sięgają lat 20-tych XIX w.

Na dwóch piętrach galerii znajduje się 30 lokali handlowo-usługowych oraz jedna wyspa na parterze budynku. W częściach wspólnych dostępne są miejsca wypoczynku z kanapami, zaś w klubie fitness Calypso można zadbać o kondycję oraz skorzystać z usług medycznych, które oferuje Centrum Diagnostyczne Synevo. Do dyspozycji Klientów jest 185 naziemnych miejsc parkingowych oraz stojaki rowerowe.