Polski grzech ekologii. Po co nam smartfon w szufladzie?

Skalę problemu najlepiej oddają liczby. Przy populacji liczącej 37,5 mln osób, producenci sprzedają w Polsce około 11,3 mln sztuk telefonów rocznie, w większości są to smartfony. Rzeczywista liczba urządzeń komórkowych w polskich gospodarstwach jest jednak dużo większa i rośnie z roku na rok. Jak podkreśla Przemysław Woźniak z agencji Spicy Mobile, która bada aktywność Polaków na urządzeniach mobilnych, musimy pamiętać o starym sprzęcie, który albo zalega w domu, albo jest niewłaściwie utylizowany. Te nieużywane, często zepsute telefony, to nic innego jak elektrośmieci, które nie mogą być składowane ani wyrzucane do zwykłych koszy.

Większość Polaków chomikuje telefony w szufladzie

Według analiz firmy badawczej Statista aż 84% Polaków posiada przynajmniej jeden nieużywany smartfon. Wiele z tych urządzeń nigdy nie zostanie poddanych recyklingowi, choć zawierają cenne i rzadkie materiały, takie jak złoto, miedź, srebro, pallad i wiele innych. Dlaczego? To kwestia przyzwyczajeń. Jak czytamy w raporcie „Smart Barometr 2022”, przygotowanym przez Digital Care, 43% osób zostawia sobie stary telefon jako zapasowy, a 28% przetrzymuje go bez żadnego konkretnego celu. Jedynie 4% badanych deklaruje, że oddaje stary sprzęt do recyklingu. Zdaniem ekspertów z MB Recycling tę proporcję należy odwrócić. Mają w tym pomóc działania edukacyjne. Dzięki współpracy z agencją Spicy Mobile reklamy będą wyświetlane Polakom w trakcie codziennego korzystania ze smartfonów, na stronach i w aplikacjach mobilnych.

– Jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do częstego wymieniania starych telefonów na nowe. Musimy jednak być świadomi wpływu naszych decyzji konsumenckich na środowisko naturalne. Choć wybór nowego telefonu może wydawać się łatwym rozwiązaniem, produkcja takiego urządzenia jest niezwykle kosztowna ekologicznie. Do wyprodukowania jednego telefonu trzeba zużyć ok. 70 kg surowców i wyemitować do atmosfery do 100 kg CO2. Dlatego warto korzystać ze smartfona jak najdłużej, a przede wszystkim stare urządzenie oddać do recyklingu. W ten sposób nie tylko pozbywamy się elektroodpadów, ale i pozwalamy na odzysk wartościowych surowców – podkreśla Karolina Wrońska.

Jak oddać telefon do recyklingu?

Można zrobić to podczas zakupu nowego urządzenia. Jeśli tego nie zrobiliśmy, powinniśmy zlokalizować najbliższy punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Może to być na przykład PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub jeden z ponad 1300 czerwonych pojemników MB Recycling. Pojemniki te są dostosowane do zbiórki drobnych urządzeń, takich właśnie jak telefony. Jeśli telefon jest sprawny możliwe jest skorzystanie z tzw. EKOzwrotu. EKOzwrot to projekt, który powstał dzięki współpracy MB Recycling, InPost oraz Fundacji Odzyskaj Środowisko. W ten sposób konsumenci mogą oddać nie tylko niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale również obuwie, tekstylia, książki czy zabawki. Wystarczy, że spakują niepotrzebne, ale wciąż sprawne przedmioty, i nadadzą paczkę bezpłatnie w jednym z paczkomatów.

Aby zwiększyć liczbę elektrośmieci oddawanych do recyklingu, spółka MB Recycling rozpoczęła właśnie ogólnopolską kampanię edukacyjną, adresowaną do użytkowników urządzeń mobilnych. To też początek długofalowej współpracy z agencją Spicy Mobile, która specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii i big data w kampaniach reklamowych.

– Współpraca z MB Recycling i realizacja kampanii w ramach projektu „Elektryczne Śmieci” jest dla nas bardzo ważna z punktu widzenia proekologicznej drogi Spicy Mobile oraz możliwości wykorzystania naszych autorskich narzędzi i specjalistów do szerzenia odpowiedzialnych postaw względem środowiska – podkreśla Przemysław Woźniak. – Od lat realizujemy wiele projektów edukacyjnych związanych z marketingiem mobilnym. Tym razem postanowiliśmy wykorzystać nasze know-how, aby zwrócić uwagę na negatywne skutki szybkiej transformacji cyfrowej.

Jak podkreślają przedstawiciele MB Recycling i Spicy Mobile, w ramach wspólnych działań skupiono się na takim doborze kanałów i mediów, które zapewniają jak największą widoczność kampanii w internecie oraz zwiększą liczbę odbiorów elektrośmieci z gospodarstw domowych i firm.