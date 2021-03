Polski producent zegarków premium chce zebrać na rozwój 2,2 mln zł

Balticus SA – producent czasomierzy premium z Pomorza ­– niebawem ruszy z kolejną kampanią crowdfundingową. Tym razem będzie ona promowana przez platformę Crowdway. Balticus zwróci się do inwestorów społecznościowych po 2,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę portfolio produktów, zwiększeniu mocy produkcyjnych oraz zbudowanie rozpoznawalności w sektorze marek premium.

Producent do tej pory wyprodukował 4000 zegarków. Czasomierze Balticus składane są w gdyńskim salonie zegarmistrzowskim z tradycjami – Ogrodowicz i Syn.

Firma ciągle się rozwija, ale chce zachować dotychczasową charakterystykę pracy. Podstawowym modelem działania spółki jest produkcja oraz sprzedaż zegarków Balticus zarówno we własnych kanałach e-commerce, jak również dostarczanie do sklepów specjalistycznych w Polsce i różnych rejonach świata. Środki pozyskane z planowanego crowdfundingu udziałowego zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę portfolio produktów, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zbudowanie rozpoznawalności w sektorze marek premium.

– Z roku na rok notujemy wzrosty sprzedaży. W zeszłym roku – mimo pandemii koronawirusa – sprzedaliśmy 1200 czasomierzy, czyli o 20% więcej rok do roku. Biorąc pod uwagę, jaką marką jest Balticus, to niezwykle satysfakcjonujący wynik. Nasze zegarki są produktem premium w rozsądnej cenie, o niezwykle precyzyjnym wykonaniu, unikatowym design oraz ograniczonym nakładzie. Co jednak istotne zagospodarowaliśmy prestiżową cześć rynku, która pozwala nam adekwatną marżowość – mówi Bartosz Knop, prezes Balticus SA.