Polski start-up produkuje wegańskie buty z...owoców

Buty Bohemia Clothing powstają na Podkarpaciu, fot. Shutterstock

Bohema Clothing to polska marka, która opracowała metodę produkcji wegańskich butów ze skórek ananasa i kaktusa - informuje "Puls Biznesu".

Skóra z ananasa to wegańska alternatywa dla naturalnej skóry zwierzęcej. Do wytworzenia 1 mkw. tego surowca potrzeba ok. 480 liści ananasa, które są odpadami z hodowli. Z takiego materiału można wytworzyć m.in. szpilki, oficerki i sztyblety.

- Buty są woskowane, czyli pozwalają na to, co skóra naturalna. (...) Nie są to kalosze, natomiast są tak samo trwałe jak buty skórzane – tłumaczy Wioletta Wiertel, współtwórczyni marki.

Bohemia Clothing zaprojektowała także obuwie z opuncji. W przyszłości do oferty marki dołączyć mają również buty ze skóry z jabłek. Niestety, na razie nie z polskich.

