Polskie kosmetyki wchodzą do malezyjskiej sieci drogerii

Jeden z największych polskich producentów kosmetyków zapachowych - Uroda Polska - podpisał kontrakt na dystrybucję w Malezji. – Zapachy polskiego producenta będą dostępne nie tylko w 50 punktach stacjonarnych sieci Shins, ale też w e-sklepie – wyjaśnia Przemysław Zaręba, kierownik biura PAIH w Kuala Lumpur.

– Polska jest 6. największym producentem kosmetyków w Europie. To, co nas wyróżnia to jakość, wieloletnia tradycja, inwestycje w badania i rozwój, które w połączeniu z konkurencyjną ofertą cenową oraz elastycznością i profesjonalizmem w biznesie, stanowią ogromną zachętę do nawiązania relacji z polskimi przedsiębiorcami. Rodzima branża rozwija się bardzo dynamicznie, zaś polskie firmy coraz śmielej i prężniej wkraczają na rynki zagraniczne, w tym do odległej Azji. Od kilku lat budują tam swoją obecność poprzez udział w kluczowych wydarzeniach branżowych. Zależy nam na kontynuowaniu promocji naszego kraju jako czołowego europejskiego producenta kosmetyków – wskazuje ekspertka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. branży kosmetycznej Maja Justyna.

Latem tego roku PAIH zorganizowała misję biznesową do Malezji, Mjanmy i Singapuru dla polskiego sektora kosmetycznego. Jednym z jej uczestników była spółka Uroda Polska, a kluczowym elementem – obecność na targach branżowych Cosmobeaute Malaysia 2019.

Malezja będzie 45. krajem na świecie i 6. na Dalekim Wschodzie, w którym Uroda Polska prowadzi dystrybucję. Nowy partner spółki - Shins to jedna z największych sieci handlowych w Malezji z 50 sklepami w całym kraju i platformą zakupową o zasięgu międzynarodowym.