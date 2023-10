Polskie Składy Budowlane ruszają z firmowymi zakupami na raty

Rosną koszty materiałów budowlanych

Koszty materiałów budowlanych należą do najszybciej rosnących w Polsce. Według najnowszego raportu Grupy PSB Handel, która regularnie śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, ceny od stycznia do sierpnia 2023 r. wzrosły o 7 proc. r/r. Największe wzrosty odnotowały: cement, wapno (+29 proc.), farby, lakiery (+14 proc.), sucha zabudowa (+12 proc.) i chemia budowlana (+12 proc.).

Najnowsze badanie NFG „Barometr wydatków firmowych”, pokazuje, że 41 proc. mikroprzedsiębiorców w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmuszonych było z powodów finansowych zrezygnować z zakupów firmowych, a w ramach optymalizacji kosztów co 4. właściciel mikrofirmy skupił się na poszukiwaniu korzystniejszych cenowo dostawców usług bądź zastąpieniu surowców czy produktów tańszymi odpowiednikami (po 22 proc. wskazań).

Zakupy na raty w hurtowniach PSB

W ramach współpracy Grupy PSB z firmą faktoringową NFG klienci tej największej w Polsce sieci hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród mogą dokonywać zakupów firmowych, rozkładając faktury nawet na 36 dogodnych rat.

– Z perspektywy 25 lat funkcjonowania na rynku budowlanym i 14-letniej analizy trendów cenowych, możemy powiedzieć, że ostatnie dwa lata są dla przedsiębiorców najcięższym sprawdzianem, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu cen wiodących materiałów budowlanych. Mimo że obecnie jesteśmy świadkami wyhamowania tego trendu w najpopularniejszych grupach cenowych, to wciąż pozostają takie kategorie produktowe, które, zwłaszcza dla wielu mikroprzedsiębiorców, mogą być barierą nie do pokonania. Dlatego cieszymy się, że nasi klienci mogą już nabywać dowolne materiały i surowce budowlane, oferowane przez naszą sieć, w formie zakupów ratalnych. Fakturatka jest dla przedsiębiorców szansą na zwiększenie koszyków zakupowych, a dla nas okazją do wzmocnienia relacji z klientami i jeszcze lepszą odpowiedzią na ich potrzeby, także finansowe – mówi Sebastian Malczyk, kierownik kontrolingu operacyjnego w Grupie PSB.

Na czym polega Fakturatka.pl

Fakturatka.pl polega na udzieleniu finansowania ratalnego w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Mogą z niej skorzystać zarówno przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów firmowych, jak i podmioty, które oferują swoje produkty i usługi w modelu B2B. Usługa umożliwia kupującym rozłożenie zakupów na raty, w 100 procentach przez Internet, bez formalności, nawet w 5 minut. Sprzedającym zaś umożliwia oferowanie własnych produktów i usług w systemie ratalnym i gwarantuje im pieniądze z faktur na czas.

Do dziś, w ramach eFaktoringu i Fakturatki, NFG sfinansowało dla przedsiębiorców 180 tys. faktur na łączną kwotę 1 miliarda złotych.

PSB to największa i najszybciej rozwijająca się w Polsce sieć hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów Dom i Ogród. Działa na rynku od 25 lat i zrzesza 407 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski. Prowadzą one handel w 288 składach budowlanych, w 358 PSB Mrówka oraz w 76 PSB Profi. Zatrudniają ok. 13 tysięcy osób.